Rengeteg cikk születik napról napra, hétről hétre a Vezessen, és gyakran kutatunk az archívumban, ahol rengeteg érdekes téma pihen. Te emlékszel, mi történt veled egy éve? Tudod, milyen autós hírek pörögtek akkor a neten? Mutatjuk, hogy mi miről írtunk 2021. április 1-je április 10-e között a Vezessen.

Stoptáblánál ütközött, lelépett, letagadta

Történetünk főszereplője apuci kocsiját hajtva balesetet okozott, a helyszínről lelépett, majd igyekezett a történteket letagadni. Vajon a bíróság mivel „jutalmazta” a viselkedését?

Adél 2017 júniusában az ország egyik nyugati nagyvárosában édesapja BMW M5-ösével tartott a fodrászhoz, amikor egy kereszteződésbe érve nem lassított, és hátulról beletrafált az előtte álló járműbe – így kezdődik a történet, a folytatást pedig ITT találod, vagy a képre kattintva!

Ezen a magyar úton röhögött a hazai internet

Ajka és Úrkút között található az az útszakasz, ahol még a magyarországi átlaghoz képest is sűrűbben fordulnak elő kátyúk. A helyzetet szatirikus táblákkal figurázták ki, amiket most meg is nézhetsz.

430 tonnával borult fel a túlméretes szállítmány

Ettől a pillanattól retteg mindenki, aki a speciális, túlméretes rakományok szállításával foglalkozik.

18 évig állt az erdő szélén, megpróbálták beindítani

Az 1977-es Peterbilt 359-es már 18 évet töltött az erdő szélén, a földbe süllyedve. Körbenőtte a gaz, fénye kicsit megkopott, de végül az elhunyt tulajdonos felesége úgy döntött, túlad az emlékként foszladozó gépen, így jöhettek a megmentők.

Könnyed kabrió, de van benne anyag

Teszt: BMW 318i E30, 1993

A BMW egyik legrégebbi modellcsaládjának második szériája, az E30-as 3-as sorozat, abból is egy puhatetős kabrió kivitel, melyet 1985-1993 között gyártottak, ez egy utolsó éves darab. Volt szerencsénk kipróbálni.

Ezt tudja egy mai Dacia fedélzeti rendszere

Fedélzetmester