A meglepetés erejével kell átverni a tolvajokat – ez volt a címe Lencsés Csaba kollégánk közelmúltban megjelent cikkének, melyben a különböző lopásvédelmi megoldásokat, rendszereket vette sorra, ám olyan meglepetésre, mint amilyen az alábbi felvételen látható, biztos, hogy egyetlen szakember és tolvaj sem gondolna.

Az USA-beli New Orleansban a rendőrségi adatok szerint egy év alatt 28%-kal emelkedett az autófeltörések száma, mások mellett a cikkben szereplő Chevrolet Silverado is a tolvajok látókörébe került, gazdája állítása szerint két hónapon belül hatszor törték be az üvegeit. A joggal bosszús tulajdonos radikális lépést tett: az autó középkonzoljába illegális behatolás esetén elsülő hang-fény gránátot telepített.

A normál esetben a rendfenntartásban és katonai akcióknál használt robbanószerkezet feladata a meglepetés, a sokkolás, a célpont(ok) megzavarása, a félelemkeltés. Pontosan ilyen hatással volt arra a tolvajra is, aki egy biztonsági kamera látókörében verte be a Chevy ablakát, hogy azon bemászva szerezzen zsákmányt – a robbanás után villámgyorsan kiugrott, majd bevágta magát a menekülőautóba.

„Nem volt rossz látni, ahogy nagy vidáman odasasszézik az autóhoz, betöri az üveget, miközben tudom, hogy mindjárt jön a detonáció, és persze a reakciója is aranyat ért. Nem kívánom a fickó halálát, de azt sem akarom, hogy csak úgy feltörögesse az autókat. Valószínűleg nem lett komoly baja, de biztosan nem esett jól neki, és talán őt és a haverjait sikerült elrettenteni. Talán mások is hallanak róla, kellett ez, mert az ilyeneknek sosincs következménye, ezeket sosem tartóztatják le” – mondta a Fox8 csatornának a Silverado tulajdonosa.

San Fraciscóban homlokegyenest eltérő, de nem kevésbé furcsa módszerrel “védekeznek” a feltörések ellen…

Az biztos, hogy a tolvajnak legjobb esetben is nadrágcserére volt szüksége az eset után, más kérdés, hogy gránát legfeljebb az autóban lévő értékek eltulajdonítását akadályozta meg, az ablak így is betört, immár nyolcadjára, és gyanítjuk, hogy a beltér sem maradt makulátlan a robbanás után.

További szépséghibája a „védelmi megoldásnak”, hogy közelről egy ilyen gránát is súlyos sérüléseket okozhat, nem lennénk meglepve, ha a tolvaj látása, hallása károsodott volna, ráadásul ahogy a New Orleans-i rendőrség felhívta rá a figyelmet, a robbanóeszköz jogi szempontból bombának minősül, használata így törvénytelen.