“Az egyik Prius-tulajdonos ügyfél arra kért, védjem meg a katalizátort a kocsijában. Neki csak olyan riasztó kell, ami nem engedi, hogy kilopják a kocsija aljából” – idézi fel Homoki Zoltán járműelektronikai szakember az egyik speciális kérést a közelmúltból.

Sajnos már százasával is lopják a katalizátorokat nálunk a B kategóriás zsiványok, ám lehetséges, hogy ennél is súlyosabb probléma előtt állunk: az egyre nehézkesebb alkatrészellátás, és az ebből következően egyre aggasztóbb autóhiány miatt egyesek szerint újra aktiválják magukat az autótolvajok Magyarországon. Ha igazuk lesz, vége a vadászok által megteremtett jó világnak, de aggódni csupán annak kell, aki nem védi meg az autóját a bűnözőktől.

Mutatunk árkategóriánként néhány módszert a rossz megközelítéstől a valóban hasznos módszerekig.

Kormányzárak, váltózárak – Árak: nagyjából 2-30 ezer forintig

Mivel nálunk elkeserítő 15 év a személyautó-állomány átlagéletkora, és egy-egy vénséges Suzuki vagy Opel értéke (e kettő márka járműveiből fut a legtöbb) nagyjából az 1-1,5 millió forintos kategória, muszáj megemlíteni a hétvégi bevásárlás során akár a városszéli hipermarket polcairól is leemelhető ilyen-olyan kormányzárakat.

A jármű védelmének a költségét a tulajdonosok meghatározó többsége természetes módon az autója értékéhez méri. Így sokaknál sajnos csak a kormányt és a fékpedált összekötő, immár 2-3 ezer forintért is megvásárolható rudazattól a kormányt részben fedő 20-30 ezer forintos műanyag fedőlapokig tartó eszközök férnek bele a büdzsébe. Ezek a legolcsóbban és a legkönnyebben beszerezhetők – szinte teljesen felesleges pénzkidobásként.

“Nagy segítség a tolvajoknak az autón kívülről jól látható mechanikus védelem, hiszen rá tudnak készülni akár célszerszámmal. Ezek hatástalanítása nem jelent problémát nekik, 1-2 perc az egész, és az sem számít, ha össze-vissza karistolják közben a kormányt, vagy éppen a zárat. Attól még el tudnak menni az így megszerzett kocsival” – mondja ezekről Lengyel Gábor, az Auto Securit Zrt. operatív igazgatója.

Az üvegek gravírozása a tuti módszer? Tulajdonképpen nem is járművédelmi rendszer, sokan – főleg régebben – mégis erre esküdtek. Csak be kell vésetni a rendszámot a jármű összes üvegébe, és máris továbbáll a tolvaj, hiszen nem tudja másnak, máshol, más azonosítóval értékesíteni a kocsit. Sajnos ott dől meg ez az érvelés, hogy ezt a pár ezresért elvégeztethető, azaz olcsó módszert a kispénzű tulajdonosok használják a jellemzően idős, nem túl értékes autóikon. Márpedig pont ezek azok a járművek, amelyeket nem egyben adnák tovább akár más országba a bűnözők más papírokkal, ezeket inkább szétbontásra veszik, a lemezek alatti alkatrészek feketepiaci értékesítése céljából. Az ellopott idős autók sokszor már karcos üvegeit egyszerűen összetörik.

Nem sokkal tart tovább kormányzáraknál a különféle váltózárak tönkre vágása sem, ezeknek esetleg annyi haszna lehet, hogy a leginkább zöldfülű és még gyakorlatlan tolvajok miután meglátják, esetleg továbbsétálnak, és másik – hasonló típusú – járműbe pattannak be. Mivel tényleg másodpercekig tart hatástalanítani az ilyen szerkezeteket, csalódás lehet a beléjük vetett bizalom vége.

Sajnos az ORFK szerint a legolcsóbb autókat is lopják, muszáj a kispénzű tulajdonosoknak is költeni valamennyit a család autójának védelmére.

“Inkább arra kell törekedni a kis értékű járművek védelménél is, hogy meglepje a tolvajt a védelem, hogy ne tudjon róla. Kellemetlen újdonság legyen neki az autóba ülve, ne ismerje, ne legyen róla infója még arról sem, hogy védve van az autó” – mondja Lengyel.

Rejtett kapcsolók – Árak: jellemzően 30-50 ezer forint

Számos különféle létezik az olcsóbb, még viszonylag kevés gyári elektronikával rendelkező tömegautók védelmére minimálisan ajánlható módszerból. A lényege, hogy a megszakított gyújtási folyamatot indulás előtt a jármű tulajdonosa valamilyen egyszerű módszerrel “élővé teszi”.

Eleinte volt, hogy a fizikailag elvágott kábel két végét egymástól 2-3 centire egy-egy csavarral rögzítették a szakik. Ennél a megoldásnál a beülés után a műszerfal alá nyúlva, a mutató és a középső ujjat a csavarfejekre helyezve már lehetett fordítani a slusszkulcsot. Sokkal gyakoribb – de könnyebben megtalálható – egy hétköznapi billenőkapcsoló elhelyezése, lehetőség szerint jól eldugva, persze a sofőrülésből könnyen elérhető helyen.

“Én ezt úgy fejlesztettem tovább sok éve, hogy az autó tulajdonosának elégséges a beltér – mondjuk a műszerfal burkolatának – egy meghatározott pontját megérinteni az ujjával, és máris gyújtást adhat. Anélkül viszont nem lehet beindítani az autót” – mondja Homoki Zoltán.

Senki nem tudja, mennyi magyarországi személyautóban lehet aktív ilyen “rejtett kapcsolós” megoldás, de az egy-kétmilliós járművekbe legalább egy ilyet tényleg célszerű beszereltetni, mert ezek kijátszása bár sajnos megoldható, de idő- és munkaigényes. A bűnözők viszont szívesebben utaznak a könnyű prédára, a nagyvárosok terített asztalok számukra.

High-tech védelmi rendszerek – 100-300 ezer forint (plusz gyakran 5-10 ezer forintos havi díj)

Immár az 5-8-10 éves használt autók is jellemzően a sokmilliós árkategóriába tartoznak, a legolcsóbb új kiskocsik szélvédőjén is 5 milliós árcédula hever, a nullkilométeres személyautók átlagára pedig bármennyire is meghökkentőnek tűnik, de a legfrissebb számítások szerint ma bőven tízmillió forint felett van Magyarországon.

Ha ezekhez az összeghez arányosítja a polgár a mondjuk 150-200 ezres védelmi rendszert, bizony azt látja, a járműve értékének mindössze a pár százalékát kell költenie rá, hogy az a kocsi ne csak ma, hanem holnap is az övé legyen. És hogy ne egy leárnyékolt garázsban bontsák ezer darabra a bűnbandák szerelői.

A járművédelem csúcsán elhelyezkedő hazai rendszerek közül a legnagyobb számban a Skyguard és a Pajzs fejlesztései aktívak a magyar tulajdonú autókban. Ezek telephelyein járva (érdekes módon mindkettő a III. kerületi Szentendrei úton működik) sokféle személyautót látunk: az átlagos Ford Focus, VW Passat stb. kategóriától a német prémiumtrió különféle drágább példányaiig várják a profi védelem beszerelést az autók.

“Komoly értéket célszerű minimum 20-25 éves múlttal és stabil háttérrel rendelkező cégre bízni” – ajánlja magukat Lengyel Gábor. A Skyguardot fejlesztő és szerelő Auto Securit operatív vezetőjével beszélgetve a két leggyakrabban elhangzó kifejezés tőle a “felelősség” és a “kényelem”.

Több kisebb nevű, fiatal cég kínál 80-100 ezer forint körüli beszerelési összegért és pár ezres havi díjért az autó illetéktelen elmozdításakor sms-t küldő szolgáltatást. Rendszereik akár a jármű menet közbeni távleállítását is felkínálják az ilyenkor valószínűleg erősen izgatott állapotba került tulajdonos számára, ami Lengyel szerint nem igazán okos, sőt, akár életveszélyes megoldás.

Ezzel szemben az ő rendszerükkel védett autóba való behatoláskor az ügyfélszolgálatuk felhívja a tulajdonost, jelszóval azonosítja magát, majd ugyanezt kéri a felhívott személytől is. Ha problémát észlelnek, meggátolják a jármű elindítását, adott esetben menet közben leállítják azt, de csak a közlekedés többi résztvevője számára is biztonságos körülmények között (pl. lámpánál). Fontos, hogy egy ilyen éles szituációban a rendőrséget is azonnal értesítik, valamint a saját, jól kiképzett embereik is elindulnak az autóhoz. Azaz a riadt tulajdonos helyett intézkednek.

A különféle járművédelmi rendszereikhez számos hasznos szolgáltatás társulhat. Fizetős parkolási övezetben automatikusan beindul a díjfizetés, induláskor magától leállítódik, sztrádahasználatkor ha túlhajt a meglévő matrica lefedte területen az ügyfelük, azonnal intéződik a másik matrica, ráadásul 10 és 25 forintos literenkénti kedvezménnyel tankolhatnak a Skyguard mellé járó üzemanyagkártyával. Plusz van egy saját applikációjuk, amelyben a jármű pozíciójától (utca, házszám) az akksi töltöttségéig több információ rendelkezésre áll.

De talán a legfontosabb náluk is a meglepetés ereje. “Több cég kirakja az ajtó üvegére, ilyen rendszer védi az adott kocsit, meg olyan rendszer védi. Mi tudatosan nem rakjuk ki. Mindenfajta információ nélkül szembesüljön vele, aki próbálkozik, hogy nem tud mit kezdeni az autóval, rengeteg járművet védtünk meg már így az elmúlt évtizedekben” – mondja Lengyel, aki nem hogy fotót nem adott cikkünk illusztrálására a rendszerük beépítéséről, még azt is elárulta: az ügyfeleiknek sem mondják el, hogy hová, mit szerelnek a munkatársaik.

Maradjon meg a hollywoodi filmek világában a bűnöző pisztolya az ellopandó autó tulajdonosának a fejéhez szegezve, de ha ne adj’ isten ilyesmi történne nálunk, az is sikertelen lopási kísérlet maradna.