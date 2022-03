A hét elején a Vezessen is beszámoltunk róla, hogy a múlt szombaton Los Angelesben valaki egy Tesla Model S-sel produkált filmbe illő halálugrást.

A történteket az ismert youtuber, Alex Choi videójából ismerte meg a nagyközönség, az általa szervezett teslás találkozó után, már attól függetlenül történt az ön- és közveszélyes ugratás, melynek során csodával határos módon sem a bámészkodók, sem az autóban ülő négy ember és a cica nem sérült meg.

Miután a Teslát – valamint néhány kukát és egy Subaru Forestert – összetörték, a fekete Model S vezetője és utasai sietve távoztak a helyszínről, nem derült ki, kik is voltak.

Egy tiktoker, s Dominykas Zeglaitis, „művésznevén” Durte Dom aztán magára vállalta a dolgot, posztjaiban a rendőrökön is gúnyolódott. Gyorsan a hírekben is találta magát, majd a rendőrök is kopogtattak nála, 100 ezer dolláros bírsággal “kínálták meg”, ezek után viszont visszakozott, egy frissebb videójában már azt magyarázta, hogy csak a hecc és a hírverés kedvéért füllentett. A saját – fehér – Teslájában készített felvételeket vágta össze a neten találtakkal, valójában semmi köze nem volt az ugratáshoz.

Durte Dom magyarázza, hogy ott sem volt

Úgy tűnik, Zeglaitis tisztázta magát, és talán hamarosan a valódi „kaszkadőrt” is megtalálja a Los Angeles-i rendőrség, ugyanis azt már sikerült kideríteni, hogy az összetört Tesla az Enterprise autókölcsönzőtől származott – a tőlük kapott adatokkal után csak a kézre kerítés marad a feladat.

Ahogy feljebb említettük, a bombázó Tesla egy az út szélén parkoló Subaru Forestert is eltalált. A tulajdonos, Jordan Hook – nyitóképünkön a lekuglizott autójával – nemrégiben költött az SUV motorjának cseréjére 5000 dollárt (1,7 millió Ft), így különösen kellemetlen volt számára, az őrült mutatvány eredménye.

Mivel a Subaru egyértelműen működésképtelenné vált – azóta műhelybe került, de benne van a pakliban, hogy totálkáros lett –, a zenésznek pedig mindenképpen szüksége volt autóra, már a baleset másnapján kinézett egy használt Forestert nagyjából 20 ezer dolláros (6,8 millió Ft). Az ügyintézésben segítséget vállaló szomszédja ezután egy GoFundMe-s online közösségi gyűjtést is elindított Hook megsegítésére, amely igen gyorsan elérte, sőt meg is haladta a 20 ezres célt, végül 22 921 dollárt (7 820 000 Ft) dobtak össze az adakozók. Ebből 2000 dollár a már említett Alex Choitól származott.