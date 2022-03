Az elmúlt két évtized egyik legnagyobb futballsztárja, Zlatan Ibrahimovic közismerten rajong a sportkocsikért, láttuk már 900 lóerős Porsche 918 Spyder volánjánál, egyik születésnapjára 450 lóerős Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Editionnel lepte meg magát, de igazán odavan a Ferrarikért is, hiszen a „hétköznapibb” modellek mellett extrém ritka, szélvédő nélküli Monza SP2-ese is van, LaFerrari is áll a garázsában, 40. születésnapjára pedig 1000 lóerős rendszer-teljesítményű, arany Ferrari SF90 Spidert vett magának.

Szupersztár és jó vásárló, így természetesen örömmel is látják a maranellói márkánál. A napokban egy forgatásra érkezett a Ferrarihoz, ahol a Forma-1-es pilóták, Charles Leclerc és Carlos Sainz fogadták.

Az autógyűjtemény bemutatása után az AC Milan csatárját megautóztatták a fioranói tesztpályán, a focista előbb Sainz mellett, az anyósülésben élvezte a tempót, aztán maga is terelgette egy kicsit a Ferrari 296 GTB-t, a márka első V6-os motorral szerelt utcai modelljét.

A Ferrari 296 GTB-ben a 663 lóerős turbómotor mellett 167 lóerős, 315 Nm nyomatékú villanymotor dolgozik, a hajtáslánc névleges összteljesítménye 830 lóerő. Az 147 kg-os fenevad 2,9 másodperc alatt éri el 100 km/órát, 7,3 alatt van 200-on, végsebessége 330 km/óra.

„Ha engem igazolsz, Ferrarit kapsz” – vonta meg a párhuzamot Ibrahimovic maga és az autó között, talán nem is alaptalanul.