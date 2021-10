A világ egyik legnépszerűbb focistája a napokban ünnepelte 40. születésnapját. Zlatan Ibrahimović jelenleg az AC Milan csapatát erősíti, akiktől egy hatalmas tortát is kapott a jeles alkalomból. De tudjuk, hogy Zlatan imádja kényeztetni magát, és a sportautókat is szereti, ezért meglepte magát egy Ferrari SF90 Spiderrel, méghozzá Giallo Monte Carlo színben. Az autóról közösségi oldalán is megoszott egy fotót Ibra.

Happy Birthday to Zlatan pic.twitter.com/ehYosTnwSR — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 3, 2021

A Spider a 2019-ben bemutatott SF90 Stradale lenyitható alumíniumtetős változata, és voltaképpen csak ez a 14 másodperc alatt eltüntethető, helytakarékos, különösen könnyű szerkezet, valamint a légörvényeket kordában tartó állítható hátsó szélvédő különbözteti meg a kupétól.

A hibrid rendszer elöl kettő, hátul egy villanymotort alkalmaz, legnagyobb rendszerteljesítménye 1000 lóerő. Ebből 780-ról a V8-as turbómotor gondoskodik – nem mellékesen ez minden idők legerősebb nyolchengeres Ferrari blokkja. A végsebesség 340 km/óra, álló helyzetből 2,5 másodpercig tart elérni a 100 km/órát, további 4,5-be a 200-at.

Akárcsak a kupé, a Spider is megrendelhető az Assetto Fiorano versenypálya csomaggal, amely szénszálas és titán elemeket, speciális abroncsokat, feljavított futóművet és egyedi kéttónusú fényezést tartalmaz. Ennek a csomagnak a része az a különleges aerodinamikai csomag, amely akár 390 kilogrammal nyomja az aszfalthoz az autót. Az aerodinamika egyébként is fontos szerepet játszik az SF 90 világában, a Spider tervezőinek ezért arra is ügyelniük kellett, hogy a lenyitható tető ne borítsa fel a modell gondosan kidolgozott áramlástani jellemzőit.