Videókat készített azokról az autókról, amiknek gyártásában közreműködött, ezért veszítette el állását a Tesla egyik alkalmazottja – írja a CNBC tudósítására hivatkozva a CarBuzz. John Bernal a Tesla teljes önveztő rendszeréről számos videót tett közzé saját YouTube-csatornáján.

Bernal azt állítja, egyetlen videójában sem szivárogtatott ki vállalati titkokat, így kiadatlan szoftvert vagy terméket sem mutatott be. Elmondása szerint csatornáján egyszerűen azt szemlélteti, hogyan működik a Tesla sokat vitatott rendszere, többek között a Model X-ben. Több videóban is megfigyelhető ugyanakkor, hogy rámutat az Autopilot gyenge pontjaira – az alábbi videóból például az derül ki, hogy Bernal Model 3-asa látszólag ok nélkül hajt neki a parkolóbaknak:

A kirúgott alkalmazott úgy nyilatkozott, kirúgásakor szóban azt mondták neki, a videói összeférhetetlenséget jelentenek a cég számára. Elbocsátása után elvileg elveszítette hozzáférését a Tesla teljesen önvezető rendszerének bétaverziójához, de a CNBC úgy tudja, a férfi Model 3-asán továbbra is elérhető.

Közismert, hogy a Tesla hosszú utat jár(t) be az Autopilot-szisztémával, mivel folyamatosan kritikák és jogi intézkedések kereszttüzében keresi a stabil alapot teljesen önvezető technológiájának felépítéséhez. Érdekes lesz látni, hogy az amerikai közlekedésbiztonsági hivatal állandó vizsgálatai, a most kipattant videós botrány és más problémák mellett hova vezet majd egyáltalán a Tesla üzletpolitikája, illetve szoftvere.