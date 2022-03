Gyakorlatilag kijelenthető, hogy állandó támadás alatt áll a Tesla: az Autopilot rendszer még rengeteg problémát okoz, melynek nem egyszer tragédia a következménye, de az autókkal is gyakran előfordulnak minőségi problémák.

Elon Musk most egy újabb strigulát behúzhat a hosszas hibalistára. Egy vásárlóhoz ugyanis úgy érkezett a megrendelt Tesla Model X Plaidje, hogy azon különböző gumik voltak: az első tengelyre Michelinek kerültek, a hátsót azonban már Continentallal szerelték fel.

Nem tudni, hogyan történhetett meg mindez, de szomorú azt látni, hogy a világ legértékesebb autógyártója semmibe veszi az olyan alapvető biztonsági javaslatokat, miszerint a négy gumiabroncs származzon ugyanattól a gyártótól.

A Tesla rendelője köszönte is szépen, de így nem vette át az autót, amit visszavittek. Helyette vett inkább egy Ford F-250 Tremor Turbo Dieselt – ellentétesebben nem is választhatott volna!

After I rejected my @tesla Plaid X delivery today, I decided to pick up this @Ford F-250 Turbo Diesel! Who knows how long it will be until I get assigned a VIN for the new X… no QC issues here! pic.twitter.com/TFWOvqeY6J

— Ethan Joseph 🍀 (@EZebroni) March 4, 2022