A Tesla Model 3 áramvonalas karosszériájából még a kilincsek sem lógnak ki. A lemez vonalába besimuló kallantyúk normál esetben nagyon menők, de ha jég borítja az autót, akkor lehet velük gond.

Mivel nem motor mozgatja ezeket az alkatrészeket, a központi zár nyitására meg se moccannak, a kibillentésükhöz a tulajdonosnak kell valahogy feltörnie a jégpáncélt. Erre pedig nincs külön opció a Tesla gyári applikációjában, és frissítés sem orvosolja a problémát.

Today was my first time experiencing the frozen door handle of doom. @elonmusk can we add an option to open the door from the app? pic.twitter.com/t8eBWnWFZD