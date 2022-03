Az autóversenyzős játékok történetében a járgányok testre szabása és az egyedi kinézetek alkotása mindig is a játékélmény esszenciális részét képezte. A különböző festéstípusoktól kezdve a matricákon át, az extravagáns felnikig bezárólag számtalan lehetőség áll rendelkezésre, hogy kedvenc járgányainkat ízlésünknek megfelelően alakítsuk ki. A Gran Turismo 7 március 4-én debütált PS4 és PS5 konzolokon, a versenyszimulátor a kiemelkedően valósághű vezetési élmény mellett a Livery Editor funkciónak köszönhetően lehetővé teszi, hogy a pályára olyan autóval guruljunk ki, melyet akár a legutolsó négyzetcentiméterig tetszésünknek megfelelően alakítottunk ki.

Mi már kipróbáltuk az új játékot, ahol természetesen Vezess logóval díszített autóval versenyeztünk:

A Livery Editor a GT Auto menüpontban érhető el, a Café hetedik „menüjének” teljesítését követően csaphatunk bele verdáink tuningolásába és testreszabásába. A Gran Turismo Sport felhasználói az integrációnak köszönhetően egyszerűen betölthetik korábban elkészített dizájnjaikat a Gran Turismo 7-ben is. Most pedig nyerhetsz is vele.

A GameStar és a Vezess szerkesztősége egy közös nyereményjátékon belül keresi a frissen debütált Gran Turismo 7 legizgalmasabb autós festéseit. A legegyedibb dizájnok készítői pedig különleges Gran Turismo merchekkel gazdagodnak!

Irány tehát a Livery Editor, foglalj helyet a műhelyben, és vágj bele a tuningolásba! Készítsd el egyedi autós koncepciódat, majd a Photo Mode funkció használatával készíts róla képet, és küldd el a hu.playstation.com@gmail.com email-címre! A nyereményjáték során a legjobb pályamunkák egyedi GT7 merchekkel gazdagodnak, összesen 15 nyakpánt, 10 póló és 2 palack keresi új gazdáját!

Készíts menő autót a Gran Turismo-ban, és nyerj egyedi ajándékokat! Készíts menő autót a Gran Turismo-ban, és nyerj egyedi ajándékokat! 1 /3 nyaki Fotó megosztása: 2 /3 bogre Kattints a képre és nézd meg az nyereménytárgyakat! Fotó megosztása: 3 /3 polo Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Ha még többet akarsz tudni a GT7-ről olvasd el a Vezess cikkét róla:

Szponzorált tartalom a nyereményjátékot a PlayStation Magyarország szervezi a GameStar és a Vezess.hu lebonyolításával. A pályamunkákat a hu.playstation.com@gmail.com email-címre várják a szervezők. A nyereményjáték 2022. 03. 11. és 2022. 03. 24. között tart, a nyerteseket emailben értesítjük. A nyereményjátékban való részvétellel a versenyző hozzájárul, hogy pályamunkáját a PlayStation Magyarország felhasználhatja közösségi oldalain.

n.