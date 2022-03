Megválik Bugattijától a híres rapper, ami annyira különleges, hogy még az árát sem tudni

Sokszor a hírességek is kapnak az alkalmon, hogy igazán menő szuperautókkal gazdagítsák gyűjteményüket. Így tett a mindössze 26 éves Post Malone amerikai rapper, énekes, dalszerző és zenei producer is, pedig komolyabb hírnévre alig néhány éve, 2015-ben tett szert a White Iverson c. számával.

Választása egy Bugatti Chironra esett, de máris túlad rajta, pedig érezhetően nem használta agyon a 2019-es évjáratú sportautó: csupán 965 kilométer van az órájában. 8,0 literes, W16-os motorjával 1479 lóerős teljesítményre képes, maximális forgatónyomatéka 1600 Nm – ezen számok ismeretében nem is annyira meglepő, hogy csak 2,4 másodpercre van szükség a 100 km/órás sebesség elérésére álló helyzetből. Az 500 példányban gyártott sportkupé végsebessége eléri a 420 km/órát.

Önmagában különleges típus a Chiron, Post Malone-é viszont még ebből a sorból is kilóg. Kezdve azzal, hogy a rapper kedvenc színével borították be, így a Bugatti gleccserfehér köntösében tökéletesen illeszkedett a gyűjteménybe. Elől, a hűtőrácson, illetve hátul ezüstháló található, ami 38 200 dollárba, mostani árfolyamon átszámítva cirka 13 millió forintba került. Akad azonban ennél drágább extra is: a kerekek 64 ezer dollárt kóstáltak, ami több mint 22 millió forintnak felel meg.

A már-már rongyrázásnak tűnő extrahalmozás a 6800 dolláros fekete féknyergekkel, a 10 900 dolláros alumínium belső betétekkel, valamint a 32 ezer dolláros fehér, bőrborítású, kontrasztvarrással ellátott ülésekkel folytatódik. Több mint 150 ezer dollárt – körülbelül 52 millió forintot – költött Post Malone ilyen és ehhez hasonló nyalánkságokra, és habár a duPont Registry oldalán nem nyilvános a kikiáltási ár, a Motor1.com becslése szerint 3 millió dollár, azaz 1 milliárd forint körül mozoghat.