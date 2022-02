Egy 53 éves helyi lakos 2022. február 13-ára virradó éjszaka hazafelé sétált Kaposvár belvárosában. Egy kereszteződéshez érve többször ráugrott egy Fiat Seicento motorháztetőjére, mert úgy ítélte meg, nem megengedett helyen várakozik. A sofőr és utasa ezt szóvá is tették, mire a férfi ingerülten a jobb oldali ajtóhoz lépett, öklével először az üveget törte ki, majd a 23 éves utast is bántalmazni kezdte – írja a Police.hu.

Szó nélkül akart távozni a férfi a helyszínről az atrocitás után, azonban a két fiatal kocsival követni kezdte, emellett a rendőrséget is értesítette. Ezt észrevette az elkövető is, ezért visszafordult, és a vezető oldala felől is betörte az autó ablaküvegét, majd a járművet vezető 22 éves nőt is megütötte. A férfit végül egy szemtanú segítségével tudták az egyenruhások érkezéséig a helyszínen tartani.

Elfogták és előállították a Kaposvári Rendőrkapitányságra a feltételezett elkövetők, ahol garázdaság, rongálás és testi sértés megalapozott gyanújával hallgatták ki. A. Csaba tettét erős alkoholos befolyásoltságával indokolta.

Ezúttal tehát áldozatként vált egy magyarországi bűnügy főszereplőjévé a Fiat kisautója, mely néhány héttel ezelőtt még menekülőautóként került országos rivaldafénybe az emlékezetes debreceni autós üldözés nyomán.

Az esetet követően jobb, rosszabb seicentós mémek árasztották el az internetet, de van, aki arra használta ki az alkalmat, hogy frappáns szöveggel hirdesse meg a saját példányát.