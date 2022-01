Akit nem rettent meg a Fiat Seicento szánalmas ütközésvédelme (utasvédelem 1,5 csillag, gyalogosvédelem 2 csillag), a Lengyelországban gyártott kisautóval gazdaságos, egyedi külsejű és életrevaló járgányra tehet szert. A Seicento az olcsón fenntartható autók közé tartozik, csak ne várj tőle extra dolgokat, a helyén kell kezelni. Például egy ékszerrablás után nem éppen megfelelő menekülőautó, bár inkább rablásban egyáltalán ne gondolkozz, mert annak csak rossz vége lehet és a törvény is keményen bünteti.

Számos eladó példány található itthon, ezek közül pedig nemrég szembe jött egy igazán kiemelkedő, legalábbis ami a hirdetés szövegét illeti.

A hirdetés pedig így szól

Eladóvá vált a két éve vásárolt, a Debreceni Halálos Iramban 13. rész forgatásán használt híres sárga Fiat Seicento testvére. Ez már a normálisan kanyarodó 1.1 Sporting változat! A 2017-es évjáratú nyári gumiknak köszönhetően minden kanyart stabilan be tudsz venni! Nagyobbra illetve újabbra váltás miatt válnék meg tőle. Az autó friss 2 év műszakival rendelkezik. (2023.11.30.-ig.) A tulajdonomban lévő két év alatt cserélve lettek rajta: vezérlés, olaj, olajszűrő, levegőszűrő, benzinszűrő, akkumlátor, kuplung, kézifék bowden, féktárcsa betéttel együtt az egyik kerékcsapágy, féltengelycsukló. (Ezekre biztosan emlékszem, de biztos volt még más is.)

Ezeken kívűl az önindító fel lett újítva, ennek köszönhetően hidegen, melegen, télen, nyáron pöcc-röff csak tankolni kell. A futóműve kopogását a benne lévő autós rádiónak köszönhetően hallani sem lehet. A két elektromos ablaknak illetve a sport üléseknek köszönhetően igazi luxusban érezheted magad. Az 1.1-es motor teszi a dolgát, jön-megy, nem eszi az olajat, a váltója rendeltetésszerűen működik, pont olyan mint egy 20 éves autó. Az ablakmosó folyadék tartálya a folyamatos TV-s szereplések miatt sajnos valahol megrepedt, így a beleöntött ablakmosó folyadék szép lassan elfolyik belőle.

A kasztni nem hibátlan, mivel a főszereplő, debreceni testvére helyett egyszer – kétszer beugrott kaszkadőrködni. (2020.03.04-én egy forgatáson kívüli kisebb koccanásnak volt a károsultja, – tehát itt hangsúlyoznám, hogy nem volt rommá törve, fénykép is van róla – az eredeti hátsó lökhárítója ekkor tört el, ezt tudom is hozzá adni.) A rozsdával 20 éves korára azért lassan meg kell küzdenie, de egyenlőre még nem panaszkodik. A bal oldalon lévő küszöb hátsó részénél jelentkezett TV-s szereplésre egy kis korrózió. Összességében nem hibátlan az autó, ennyi pénzért szerintem ne is várjon senki azt. Viszont ha egy robogó áráért szeretnél autót vásárolni, télen ha nem akarsz a buszmegállóban fagyoskodni, úgy gondolod, hogy a tanyára, határba kijárni vele tökéletes VAGY esetleg rabláson járna a fejed (ezt gyorsan verd ki a fejedből!) akkor tökéletes választás lehet! :) Az árat én már lealkudtam helyetted, neked már ezzel sem kell foglalkoznod, ugyan úgy ahogy a mosással és a kocsi takarítással sem, mivel az autó lemosva, korrektül kitakarítva kerül átadásra új tulajdonosának! Kérem ezek tudatában érdeklődj, köszönöm!