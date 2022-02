Nemrég számoltunk be arról, hogy van olyan hazai benzinkút, ahol maximum 10 litert tankolhat egy autós, vagy van olyan is, ahol naponta maximum 250 liter üzemanyagot adnak ki. A cikket Facebook-oldalunkon is megosztottuk, amely után záporoztak a kommentek és a virtuális postaládánk is megtelt üzenetekkel. Az egyik olvasónk az alábbi fotót küldte:

Mint később kiderült, egy OMV-partnerről van szó, aki úgy helyezte a kútoszlopokra az üzenetet, hogy előtte nem egyeztetett a központtal. Kaptunk is ezzel kapcsolatban egy levelet, szintén egy olvasónktól, akinek az alábbi választ adta az OMV hazai központja.

Ebben az ügyben az OMV magyar képviseletének álláspontját meg lehet érteni, hiszen az ő kezük ugyancsak meg van kötve a kormány által hozott hatósági ár, és a köré épített jogszabályok miatt. A hatósági árak okozta veszteség miatt nem lehet csak úgy bezárni egy kutat, nem lehet korlátozni a kiadott mennyiséget sem. Ellenkező esetben a dolog bírságot vonhat maga után, vagy a kormány elrendelheti, hogy más üzemeltesse tovább az adott töltőállomást. Legalábbis így volt eredetileg, azonban a tegnapi nap folyamán a NAV közleménye szerint a veszteséggel működő kút üzemeltetését szüneteltetheti a tulajdonos, ha akarja, de ezt 24 órával előtte jelentenie kell az adóhatóságnak. Szóval ez is mutatja, hogy mennyire kiélezett a töltőállomások helyzete.

Sokan nem tudják, hogy a nagy kúthálózatok töltőállomásai mind a MOL, OMV, Shell stb. tulajdonában vannak, csak azért, mert kint van a logójuk. Ezek közül sok franchise jelleggel működik, szóval egy vállalkozó megvásárolta a jogokat ahhoz, hogy például MOL-benzinkutat üzemeltethessen. Komoly veszélyt jelent tehát a hatósági ár, amely legfőképp nem az anyavállalatokat veszélyezteti, hanem azokat a vállalkozókat és alkalmazottaikat, akik a kút üzemeltetését végzik.