Nemrég számoltuk be arról, hogy több hazai benzinkút is kénytelen volt lehúzni a rolót a hatósági ár bevezetése óta, most pedig itt az újabb hír, hogy vannak olyan kutak, ahol korlátozzák a kiadható mennyiséget.

Magyarországon keleti régiójában már van olyan kút, ahol maximum 10 litert tankolhat egy autós, adta hírül az RTL. Az üzemeltető az esetleges hatósági megtorlástól tartva nem nyilatkozott, de a kúton kiragasztott feliratok szerint több mint 8 forintot bukik minden eladott liter gázolajon, ezért korlátozta a kiadható mennyiséget.

Hatósági ár Mint ismert, a kormány november 15-étől 480 forintos szinten fagyasztotta be a nem prémium benzin és a gázolaj literenkénti árát. A hatósági ár nélkül a benzin literenkénti átlagára körülbelül 510, a gázolajé pedig 530 forint lenne. A folyamatosan emelkedő beszerzési ár azonban egyre nehezebb helyzetbe hozza a töltőállomásokat, mivel már egyértelműen veszteséggel értékesítik az üzemanyagokat. Befagyasztják itthon az üzemanyagárakat A magyar kormány bejelentette, hogy napokon belül felső határt szabnak mind a benzin, mind pedig a gázolaj árának…

Egy másik benzinkút-tulajdonos azt nyilatkozta, hogy két benzinkútjából az egyiket simán elbukhatja az árak befagyasztása miatt, mert nem tudja törleszteni hiteleit. Egy harmadik benzinkút is korlátozza az eladott mennyiséget: egy nap maximum 250 liter benzint adnak el, hogy 3 hónap múlva is ki tudjanak nyitni. A töltőállomások tömeges csődje olyannyira komoly, hogy a NAV is közleményt adott ki: az üzemanyagtöltő állomás üzemszünetének bejelentéséről szóló tájékoztatásban az áll, hogy a forgalmazást felfüggesztő kútnak 24 órával a leállás előtt jeleznie kell a zárást.