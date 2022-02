Február első napján történt egy sajnálatos baleset, amely során egy 42 éves férfi megcsúszott az úton és nekiütközött a parkolóban álló gépkocsinak, majd a bal forgalmi sávba sodródott és egy szabályosan közlekedő autót is telibe talált – írja a Police.hu. A balesetben a szemből érkező gépkocsi sofőrje könnyű, utasa pedig súlyos sérülést szenvedett. A kiérkező járőrök megszondáztatták a baleset okozó sofőrt és kiderült, hogy bizony ittasan vezetett büntetőeljárást indítottak vele szemben, jogosítványa pedig ugrott.

És ahhoz, hogy a fent említett eset megtörténjen, nem is kell atom részegnek lenni, már kisebb mennyiségű alkohol is elég ahhoz, hogy bajba kerüljünk vezetés közben. Összeszedtünk tíz dolgot, amelyet eddig lehet nem is tudtál az ittas vezetésről.

1.- Alacsony alkoholfogyasztás hatására is jelentően romlik a sávtartás pontossága, nagyobb lesz a sávelhagyások száma a józan állapothoz képest.

2.- A kialvatlan, fáradt állapotban elfogyasztott, egészen kis mennyiségű alkohol nagy mértékben növeli a járművezetés közbeni elalvás veszélyét. Gondolj csak bele, ha az esti filmnézés előtt megiszol egy-két sört, az esetek nagy százalékában már csak azt veszed észre, hogy pörög a stáblista és max. 15 percet láttál a film elejéből. Sörözés nélkül sokkal később kopogtat az álommanó.

Az alkohol lassítja az agyműködést, ami igencsak elálmosít – spiccesen tehát könnyebben fogunk elaludni. Rossz hír azonban, hogy ettől még az alvás nem lesz pihentető. A szervezet az éjszaka folyamán dolgozza fel ugyanis a bevitt alkoholt, így amint csökken a hatása, úgy egyre többet fogunk forgolódni és mocorogni az ágyban, továbbá rémálmaink is lehetnek, illetve többször fel fogunk kelni amiatt, mert ki kell mennünk a mosdóba.

3.- Az ittas vezetők sokkal nehezebben képesek megítélni az út mellett elhaladó tárgyak relatív távolságát.

4.- Az alkoholfogyasztás hatására jelentősen romlik az agy által vezérelt feladatok összehangoltsága:

a szemmozgások lelassulnak, a pupilla képtelen alkalmazkodni a megváltozott fényviszonyokhoz, a látótér beszűkül, és ez nem tudatosul a gépjárművezetőben, ezért különösen veszélyes,

a mozgások pontatlanabbá válnak, romlik a jármű apró kitéréseinek észlelése, könnyen bekövetkezhet az egyensúly elvesztése, túlméretezett és gyakran megkésett kormánykorrekciók lesznek jellemzőek,

a reakcióidő meghosszabbodik, nő a hibás döntések száma, csökken a felelősségérzet.

5.- Sokan tévesen gondolják azt, hogy a kávé gyorsítja az alkohol lebomlását, és elősegíti a kijózanodást. A philadelphiai Temple Egyetemen (USA) folytatott kísérlet vezetője, Thomas Gould a BBC hírportálnak elmagyarázta, hogy aki fáradt, és rosszul érzi magát az alkoholfogyasztást követően, sokkal inkább beismeri, hogy ittas, mint az, aki az alkohol mellé kávét is ivott. Az utóbbi ugyanis ébernek hiszi magát, képesnek arra, hogy olyan kockázatos helyzetekben is elboldogul, mint amilyenek például autóvezetés közben adódhatnak.

De ezzel csak becsapja magát az ember, az ittas állapot ugyanúgy fennáll. Sőt valójában, bár tényleg éberebbnek érezhetjük magunkat a koffeintől, a szem-kéz koordinációnkat, illetve az egyéb motoros képességeinket továbbra is negatívan befolyásolja a szervezetünkben lévő alkohol.

6.- Ha azt gondolod, hogy a nyári melegben vagy kemény fizikai munka során jellemző izzadással az alkohol is elpárolog, akkor tévedsz. Erős fizikai munka során valóban felgyorsul az anyagcsere, amely segíthet az alkohol gyorsabb lebontásában, de az izzadással nem párolog ki a szervezetből az alkohol.

7.- A teli gyomor megakadályozza az alkohol felszívódását? Ez így nem egészen igaz, de a teli has segít abban, hogy a szervezetnek több ideje legyen lebontani az alkoholt, mielőtt az beütne. De ettől még bejut az alkohol a véráramba és az agyba is, amely így rossz hatás van a vezetésre.

Az alkohol az alábbi utat járja be az ember szervezetében: a gyomorból a belekbe, majd a véráramba kerül, onnan pedig részben a májba, ahol lebomlik, részben pedig az agyba, ahol a neurotranszmitterek működését befolyásolja. Ez utóbbi okozza a részegség állapotát. Az alkohol-dehidrogenáz viszont rögtön a gyomorban avatkozik bele a folyamatba, és nekiáll lebontani az alkoholt, aminek egy része így már a vérkeringésig sem jut el. Ez magyarázza többek között azt is, hogy miért rúgunk be éhgyomorra könnyebben. Ekkor ugyanis az alkohol gyorsabban jut el a belekig, míg a teli has akadályt jelent neki, és több időt hagy a gyomor enzimjének, hogy bontsa az alkoholt.

8.- A hideg zuhany sem józanít ki és nem tesz alkalmassá a vezetésre. Felfrissülünk ugyan, de attól az alkohol nem ürül ki a szervezetből, csak úgy érezzük jobban vagyunk, képesek vagyunk a vezetésre, de ez nem igaz.

A lényeg: soha nem ülj a volán mögé ittasan, még akkor se, ha csak egy sört ittál!