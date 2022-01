Egy autókat feltörő párosra lett figyelmes a rendőrség a Washington állambeli King Countryban január 12-én. A bűnözők épp akcióztak, amikor két rendőrautó megjelent, hogy elfogja őket. Habár közrefogták őket, egy piros Kia Sportage-dzsel valahogy csak sikerült meglépni egyikőjüknek a hatóság földi egységei elől.

A levegőben azonban egy rendőrségi helikopter is tartózkodott, aki nyomon követte a bűnöző útját, fel is véve azt. A rendőrök kitartóan kergették az autófeltörőt, egészen addig, amíg az 35 kilométerrel később egy helyen rossz irányba fordult. Vélhetően nem tudta, vagy idegességében elfelejtette, hogy a Snoqualmie folyón épp áradás van, így azt az utat is elöntötte a víz, amin éppen menekülni próbált.

A helikopterből persze mindezt látták, így ők időben jeleztek a rendőröknek, hogy az üldözés már nem tart sokáig. A szabadidőjárműből végül kiszállt a kék kabátos bűnöző és feladta magát. Mivel a Kiát is erőszakkal vette el tulajdonosától a menekülő sofőr, az okozott 33 ezer dolláros (10,3 millió forintos) kár mellett ezért is felelnie kell majd a bíróságon.

Nézd meg az autós üldözésről készült légi felvételt: