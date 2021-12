December 28-án futott be a vlagyivosztoki teherhajó-kikötőbe a Sun Rio szállítóhajó, melynek fedélzetén több tucat japán használt autó érkezett Oroszországba. Az út során azonban nem mindennapi megpróbáltatások érték a kocsikat.

A képre kattintva galéria nyílik

Ahogy az a képeken is látható, az út során több centi vastag jégréteg képződött a kocsikon. Mindez a párás tengeri levegőnek, illetve a hullámoknak köszönhető, melyek komoly mértékű jegesedést okozhatnak az ilyenkor jellemző időjárási körülmények mellett: a nappali csúcshőmérséklet mostanság -7 Celsius-fok körül alakul arrafelé, de éjszaka akár -25 fokig is süllyedhet a hőmérő higanyszála.

