A képeken látható 2016-os Skoda Superb már messze nem az a felső kategóriás flottás autó, aminek elsőre látszik. Eleve ez volt a kínálat csúcsa, kétliteres négyhengeres, turbós benzinmotorja 280 lóerőt teljesített, ám egy nagyobb feltöltővel, új alkatrészekkel, egyedi kipufogórendszerrel felvértezve már 491 lóerőt tud. Ezt a teljesítményt az Audi RS3-ból származó, dupla kuplungos DQ500-as váltó juttatja el mind a négy kerékhez.

Az építők mérései szerint így a hiperkombi 3,7 másodperc alatt éri el a 100 km/órát, és 200 km/óráig is csak 8,3 másodpercet kell innen várni. A fejlesztés nem állt meg a teljesítménynövelésnél, erősebb fékrendszert is kapott az autó, elöl karbon-kerámia tárcsákkal. Kerekei is szép darabok, a 20 colos mérethez mérten kifejezetten könnyű OZ Ultralegger felnikre Hankook Ventus S1 Evo3 abroncsok kerültek 235/35 méretben.

A Svédországban található autó most új gazdát keres, az érdeklődők kapnak egy 20 oldalas pdf dokumentumot, amiben minden módosításról részletes leírás található. Ára az új, gyári Skodákhoz mérten nem is eget rengető, 20,1 millió forintnyi korona.