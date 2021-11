Bukarest utcáin olyan baleset történt, amit autós üldözésben túlsúlyos akciófilmekben látunk. A valóság azonban nem a Fekete Özvegy, Halálos Iramban, vagy Need for Speed, ha valaki így esik be a kanyarba, akkor hiába lóbálja keresztbe a hetes BMW-t, az irányíthatatlanul fog lesodródni az útról.

Esetünkben így is történt, még épp sikerült keresztbe rakni a gépet, de a csúszáskor már úgy zúgott le az ívről a BMW, mint a kalapácsvető által elhajított vasgolyó. Oldalról talált telibe egy közlekedési lámpát, az autó gyakorlatilag félbehajlott.

A sofőr nem sérült, de tetteiért felelnie kell majd a törvény előtt, hiszen alkoholos és kábítószeres befolyásoltság alatt menekült a rendőrök elől.

Viszont a fő kérdés ami felmerült: mégis milyen képregénybe illő fémből készült ez az oszlop, ami rendíthetetlenül állt ellen a becsapódó német luxusautónak?