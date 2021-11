Amikor gyártelepek eldugott sarkaiban rozsdásodó motorblokkra bukkanunk, egyből felvetődik a kérdés: vajon beindul? Szerencsére vannak akik nem maradnak meg elméleti síkon, és próbát is tesznek. Még jobb, ha videót is készítenek a felélesztési kísérletről, ahogy azt az alábbi esetben is látjuk:

Az alany egy kétütemű dízel stabilmotor, ami valószínűleg megvan már 80-100 éves. Mégis vígan pöfög, és chip sem kell hozzá!

Hasonlóan öreg motorok indításáról szerencsére rengeteg anyag található. Itt egy tervszerű kísérlet látható egy múzeumban kiállított darabon. A 35 lóerős Kristdala Motorfabrik által gyártott svéd darab 90 éves, de kis gyakorlattal még mindig könnyedén munkára fogható.