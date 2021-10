Ha nem akarunk a kelleténél többször abroncsot cserélni, akkor figyeljünk a futómű megfelelő beállítására, főleg akkor, ha érezzük, hogy az autó erősen rezonál. A felfüggesztés és a lengéscsillapítók szintén hatással vannak az abroncsok élettartamára, valamint a biztonságos vezetés miatt is fontos ellenőrizni. Jó, ha megpróbáljuk kikerülni a nagyobb kátyúkat is, hiszen azok komoly kárt tehetnek az kerekekben és a futómű egyes elemeiben is. Az abroncsok használat nélkül is fokozatosan öregednek, ne rontsunk tovább a helyzeten. Innentől kezdve csak azt kell eldönteni, hogy milyen legyen a következő téli gumink.

A méret nagyon is számít!

Nem véletlen, hogy az óriási méretű felniket leginkább a soha meg nem valósuló, legfeljebb kiállításokon pörgő-forgó tanulmányautókon látunk, hiszen nagyon jól néznek ki. Az más kérdés, hogy hétköznapi használatban már korántsem lenne olyan szórakoztató közlekedni velük. Amellett, hogy jóval sérülékenyebbek egy normál méretű keréknél – kátyúban, úthibánál, padkánál könnyebben lehet őket tönkretenni –, a rajtuk lévő gumi is hajlamosabb javíthatatlan defektet kapni, de emellett még kényelmetlenebbek is, ráznak és drágábbak is rájuk a gumik. Hátrányai mellett csupán néhány olyan tulajdonsága van a nagyobb és ezzel párhuzamosan szélesebb felninek, és azz arra kerülő hasonló guminak, aminek örül majd a sofőr. Ez pedig a jobb kormányérzet, nagyobb kanyarsebesség, illetve a száraz útfelületen kurtább féktávolság.

Nagyon megdrágíthatja a téli-nyári gumis átállást, ha ritka méretű abroncs való az autóra. Ilyen például a 185/55 R16-os méret, de 20 colos, 195/55-ös méretben sem könnyű és olcsó dolog gumit szerezni. Szerencsére nem kell örökre a gyárival jérni, lehet más méretűt is használni, például a 185/55 R16 helyett 175/65 R14-est. Persze új felnikészlettel, aminek az ára két gumicserénél már vissza is jön. Arról nem is beszélve, hogy innen a téli, nyári kerék lecserélését meg lehet oldani akár otthon is.

Tehát bármennyire is jól néz ki a 20 colos kerék egy kompakt autó alatt, közel nem biztos, hogy jól járunk vele. Aki racionálisan gondolkodik és normális áron szeretne jó gumit venni, az megmarad az arany középútnak számító méreteknél. Ez már nem néz ki bénán, de nagy belőle a választék, sokat gyártanak belőle, ezért olcsóbb is.

Télre sem kell keskenyebb

Nem igaz az a tézis, hogy télre vagy nyárra más méretű abroncs kellene. Saját magunknak a nyárival azonos méretű téli gumit vennénk. A technika fejlődésével már nem kell keskenyebb futófelület a jó kapaszkodáshoz havon és a szélesebb abroncs fékezéskor illetve kanyarban is előnyben van a kisebbel szemben. Ugyanakkor az egyes modellekhez többféle abroncsméretet adnak meg a gyártók, amely közül a télre a nagyobb oldalfalút, nyárra választhatjuk a peremesebbet.

Mennyire fontos a márka?

Nemcsak az autók térnek el egymástól, hanem a vezetők is, amit a széles gumiabroncs-piac sem könnyít meg. Mindig vegyük figyelembe, hogy a téli guminak nemcsak a hóban kell jól teljesítenie, hanem az ónos esőben és a jégben is. Magyarországon decembertől februárig szoktunk havat várni, de egyre többször kapunk márciusi vagy áprilisi meglepetést. A mostani telekre inkább a hideg és a jég jellemző. Bár a tesztek súlyozásában ez érvényesül, magyarországi viszonyok közé érdemes a nedves-latyakos úton mutatott teljesítményt alapul venni a választáshoz, nem pedig az összefüggő hótakarón elért eredményt.

Nagyon lényeges szempont az autónk teljesítménye is. Azt szokták mondani, hogy prémium autó mellett ne elégedjünk meg a gazdaságos kategóriával, ahogy középkategóriás autóhoz sem muszáj a legdrágább gumit megvennünk. A felhasználói tapasztalatok azt mutatják, hogy a Pirelli minden kategóriában megállja a helyét, úgyhogy nemcsak a városi utazásokhoz, hanem a hosszabb és nagyobb tempóval megtett utakhoz is ajánlott. Csak azt kell kiválasztani, hogy melyik Pirelli abroncs mellett tesszük le a voksunkat.

Minőségi téli gumik az olcsóbb kategóriában is

A gumivásárlás során több szempontot is figyelembe kell venni, ami azt eredményezi, hogy nem kell mindig a legdrágábbat választanunk.Az olcsó, gyakran budgetként emlegetett kategória könnyen összetéveszthető a rossz gumival, pedig egyáltalán nem erről van szó. Gyakran a prémium márkák korábbi fejlesztései találnak utat a vevőkhöz egy kevésbé neves márka abroncsaival.

Szinte minden nagy és prémium márka készít olcsó kategóriás termékeket is. Ezek általában valamivel jobb minőségűek, mint a teljesen ismeretlen nevek, vagy az is megtörténhet, hogy a futófelület mintája kifutó termékké válik, és így végzi az olcsó kategóriában. Tény, hogy első szerelésként nem fog az autóra kerülni, de nyugodtan használható.

A felni mérete, az autó típusa és kora, a minőség és a teljesítmény, a vezetési stílus, valamint a gyakori útszakaszok is befolyásolják a végleges döntésünket. Nem ugyanolyan téli gumira van szüksége a hegyvidéken vezetőnek, mint annak, aki csak városban vezet, de eltérő gumi fog kerülni az új és a 20 éves járműre is. Az alacsony kategória tehát nem feltétlenül rossz, csak nem illik minden kategóriához.

Debica abroncsok

Ott van például a Debica Frigo 2, ami a Goodyear csoport kedvező árú terméke. A Debica abroncsok a Goodyear lengyelországi gyárában készülnek, szigorú ellenőrzések mellett. A Frigo 2 jó vonóerővel rendelkezik a havas utakon, miközben kiegyensúlyozott menetteljesítménye van a téli viszonyok mellett. Az abroncs legnagyobb előnye, hogy hosszú élettartam jellemzi, amit a kisebb teljesítményű autók tudnak kihasználni.

A Frigo SUV 2 kiváló oldalirányú tapadást biztosít a csúszós útfelületen, ugyanakkor jobb teljesítményt nyújt a hóval borított utakon. Úgy tervezték, hogy a vezetők elkerüljék az aquaplaning jelenségét, és az üzemanyag-fogyasztás miatt sem kell aggódniuk. A lamellák kissé megnyúlnak, amivel megnövelik az oldalirányú tapadást, valamint nagyobb mennyiségű csapadékot képes kilökni magából.

Point-S és Sava

A Point-S abroncsokat az egyik legnagyobb európai gyártó, a Continental mérnökei tervezték. A Point S hálózat 1994-től értékesített saját márkanév alatt abroncsot. A gumiabroncsszerviz hálózat figyel a minőségre és a megfizethetőségre. A WinterStar 4 téli gumi mintázata megkönnyíti az erőátvitelt, ami kényelmesebb vezetést eredményez. Az abroncsnak irányított futófelületi mintája van, de a hosszanti hornyok is segítik a csapadék kilökését. A V-alakú mintázat nemcsak a fékezést, hanem a hóban haladást is megkönnyíti.

Az olcsóbb kategória szereplői között nem feledkezhetünk meg egy régi gyártóról, a Savaról. Ma már a Goodyear neve alatt végzik a fejlesztéseket. Az Eskimo HP2 nagy teljesítményű autóknál is megállja a helyét, úgy tervezték , hogy bármilyen téli körülmények mellett gondoskodjon a biztonságos vezetésről. A futófelület keveréke szilícium-dioxidot tartalmaz, kiváló tapadást nyújt egyenes úton és a kanyarokban is.