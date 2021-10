Három autótolvajt tartóztattak le az Egyesült Királyságban, miután egy, a Nintendo Game Boyra kísértetiesen hasonlító szerkezettel öt Mitsubishi Outlandert lovasítottak meg. A 29 éves Dylan Armert, a 33 éves Christopher Bowes-t és a 31 éves Thomas Poulsont végül egy biztonsági kamerás felvétel buktatta le – írja a BBC.

A scholes-i háznál történt akciót július 20-án rögzítették, és ahogyan az a portál által megosztott képsorokon is látszik, a tolvajok használták a játékkonzolra hajazó eszközt, mielőtt kinyitották az Outlandert, és letolattak vele az autóbeállóról. A rendőrség ennek a videónak segítségével azonosította a tetteseket, majd nyomozta le őket.

Az egyenruhások a tolvajok tulajdonában lévő autók egyikébe épített titkos rekeszben a Game Boy-szerű eszközt is megtalálták, ami állítólag 20 ezer fontot ér – ez forintosítva 8,5 milliónak felel meg. A drága, első látásra ártalmatlannak tűnő, de kifejezetten erre a típusra programozott szerkezet lehetővé teszi felhasználója számára, hogy kinyissa és be is indítsa azt.

Emellett a rendőrség egy olyan felvételt is talált, melyen az egyik férfi bemutatja, hogyan működik a készülék. Armert 30 hónapos börtönbüntetésre ítélték, társai pedig az autólopásokban való részvételért 22 hónapos fogházbüntetést kaptak, két év próbaidőre felfüggesztve.