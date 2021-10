A Fiat Cinquecentót a Polski Fiat 126p utódjaként 1991 és 1998 között a Fiat lengyelországi vállalata gyártotta Tychyben.

A név az előd elődjétől, a legkisebb, 704 köbcentiméteres motor pedig az elődtől származott. A 126-osba fejlesztett vízhűtéses motort örökölte meg a Cinquecento, mely szédületes 31 lóerőt szabadított a kerekekre.

A nagyobbik motor sem volt egyliteres, kezdetben a 903 köbcentis, 41 lóerős egység követte a gázpedál parancsait, később 899 köbcentire csökkent a hengerűrtartalom, amivel egy lóerő is eltávozott a tekintélyes ménesből.

1994-ben a Sporting változat bemutatásával tovább bővült a motorpaletta. Az optikailag is feltupírozott újdonság megkapta az 1,1 literes 54 lovas motort, amellyel az apróság egészen tűrhetően hasított, persze ebben a rövidebbre áttételezett váltónak is komoly szerepe volt. Terhelhetősége 440 kilogramm, amit a videón látható rakomány jóval meghalad, de láthatóan strapabíró konstrukciót gyártottak a lengyelek, még ezt a ridegtartást is bírja az apró gép.