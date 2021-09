A WhatCar magazin nemrég készített egy tesztet, amelyből kiderül számos autó valódi fogyasztása, és bizony vannak meglepetések. A teszt közben a sofőr nyugodt lelkiállapotban vezetett és nem akarta azzal manipulálni az eredményt, hogy szándékosan minimalizálja a fogyasztást. Autópályán, országúton végezték el a teszteket, minden autóval ugyanazon az útvonalon.

Lássuk az eredményeket.

Kia Sorento 2.2 CRDi: 0,3%-kal kevesebbet fogyasztott, mint a gyári érték

Lexus LC500 Cabriolet 5.0 V8 Sport Plus Pack: 0,5%-kal kevesebbet fogyasztott

Toyota GR Yaris 1.6 benzin: 4,5%-kal kevesebbet fogyasztott

Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid: 7,5%-kal kevesebbet fogyasztott

Skoda Karoq 1.5 TSI: 9,1%-kal kevesebbet fogyasztott

Honda Civic Type R: 9,2%-kal kevesebbet fogyasztott

Dacia Duster 1.3 TCe 130: 10,1%-kal kevesebbet fogyasztott

Volkswagen Up 1.0 R-Line: 10,5%-kal kevesebbet fogyasztott

Honda CR-V 2.0 i-MMD (hibrid): 12,3%-kal kevesebbet fogyasztott

Ford Ranger 2.0 Diesel: 18,9%-kal kevesebbet fogyasztott

Mi az a WLTP?

A néhány éve a Volkswagennél kirobbant, majd mint kiderült, másokat is érintő fogyasztásmérési botrány kapcsán jelent meg a korábbi, ún. NEDC-szabványt leváltó új, a valós menetkörülményeket jobban szimuláló, a sebességeket, sőt a különböző kivitelek, felszereltségek eltérő tulajdonságait is figyelembe vevő új fogyasztásmérési-szabvány, a WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure – Könnyű Gépjárművek Világszerte Összehangolt Teszteljárása). A WLTP a korábbiaknál tényleg valósabb, de továbbra is „laborízű” eredményeket ad, a valós közúti használati fogyasztási értékek kisebb-nagyobb mértékben általában felülmúlják a gyári adatot. Összeállításunkban az ún. kombinált, azaz az országúti és városi használatot is figyelembe vevő fogyasztási adatokat adjuk meg a gyártóknál elérhető számokkal. Hasznos lehetne a felhasználók saját bevallása szerinti számokkal való összevetés, ugyanakkor mivel sok esetben igen új modellekről van szó – 2020-as, 2021-es változatok –, sajnos egyelőre nem minden esetben áll rendelkezésre hitelesen összevethető adat az etalonnak tekinthető Spritmonitor.de-n.