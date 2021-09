A videó feltehetően Angliában készült, az áldozat egy BMW 1-es, az elkövetők pedig nem sajnálták a szigetelőanyagot, számtalan flakont kiürítettek, mire elérték a kívánt végeredményt. A beltér egy habos masszává változott, és a cím alapján arra gondolatunk, hogy dühös melósok álltak bosszút a főnökön, de ennek elég kevés az esélye.

Vélhetően egy bezúzásra váró, vagy egyéb okból számukra értéktelen kocsival szórakoztak el, és töltötték fel a “mókáról” készült videót az internetre.

Az autós bosszúnak nemrég Prágában lett egy valódi áldozata. A feltehetően másokat feltartva, rossz helyre parkoló autós teljes karosszériáját kidekorálták post it cédulákkal, időt, energiát nem sajnálva. Az autó vezetője pedig üzenetet is kapott, aminek jelentését a Google is elég egyértelműen le tudta fordítani: “Hogy parkolsz, te marha!”