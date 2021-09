Ahogy arról korábban beszámoltunk, szombat éjjel Kaposváron, a Füredi úton található töltőállomásnál egy Seat Leonnal karamboloztak. Az autó Kaposfüred irányából, a megengedettnél jóval gyorsabban, néhol 230-240 km/órás sebességgel jött, ám amikor a körforgalomhoz ért, állítólag műszaki hiba miatt már nem tudott megállni a sofőr – derült ki a 74nullanulla.hu beszámolójából.

A portál azóta azt is kiderítette, hogy a környéken egy autóstalálkozó volt, ezért is látni sokakat a roncs mellett. Közben a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya azt közölte, hogy a Seat sofőrjével szemben pénzbüntetést szabtak ki, valamint a jogosítványát a helyszínen elvették. A címben azért említjük, hogy “olcsón megúszta”, mert ez az életébe is kerülhetett volna, utasáról nem is beszélve.

Gyerekek, miért kell az észnek szabadságra menni, ha egy utcai autóstalálkozón vesztek részt? Sokan sajnos még most is azt hiszik, hogy a közút versenypálya…