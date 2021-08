Már több mint 1000 vezetési leckét vett egy brit édesanya, de eddig egyszer sem tudott átmenni a vizsgán. A bedfordshire-i Isabelle Stedman először 17 évesen futott neki a jogosítványszerzésnek, azóta már 10 ezer fontot (kb. 4 millió forintot) áldozott erre – írt a történetéről a LADbible.

Stedman azt mondja, akárhányszor beszáll az autóba, úgy érzi, mintha korábban sosem vezetett volna. Nem érti, miért, de ilyenkor idegessé és túlterheltté válik, emiatt néhány másodperc után az eszméletét is elveszti. „Amikor felébredek, már az út szélén vagyunk, és az oktatóm fogja a kormányt” – elevenítette fel a kellemetlen pillanatokat.

