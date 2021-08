Normál esetben valószínűleg keveseknek jutna eszébe, hogy egy BMW Z4-gyel menjenek terepre, pedig egy 2007-es példány még alkalmas is rá, miközben sportos kiállását is megtartotta. Tavalyi átépítése során még új sárvédőket is lökhárítókat is kapott a szaténfeketére pingált kupé, hogy elférjenek a 17 hüvelykes Rhino felnik és a vaskos, 235/65-ös Toyo Open Country A/T gumik.

A ralifílinget az autó orrára biggyesztett lámpák, valamint a tetőre rögzített LED-csík csak fokozza, de még az autó hátulja is átalakult. Ahova eddig bevágtunk egy sporttáskát, onnan most két kerék kandikál ki, mert bizony, ha valaki terepnek indul, nem árt, ha visz magával egy-két pótkereket is.

Nincs változás a motorháztető alatt: a Z4-et a 3,2 literes, soros hathengeres motor hajtja, 330 lóerős a teljesítménye, a maximális nyomatéka pedig 355 Nm. Ha már az életmódváltó BMW műszaki finomságainál tartunk, nem lehet elmenni szó nélkül amellett, hogy egyedi, állítható Ground Control felfüggesztést és haspáncélt kapott, hogy adott esetben a rögös, sziklás utakon is állja a sarat.

Őrzi eredeti állapotát a beltér is, azaz maradt a fekete bőr belső, akárcsak a háromküllős M-kormány, a CD-lejátszó és az automata klímaberendezés.

Már csak egy új gazdára van szüksége, ami Virginiából, a Bring A Trailer aukcióján keres. Minden bizonnyal már nem kell sokart várnia, a cikk élesítéséig már több mint két tucat licit érkezett rá, három nappal az árverés vége előtt. A legmagasabb ajánlat eddig 21 500 dollár, ami átszámítva csak picit kevesebb 6,5 millió forintnál.

A legújabb Z4-et a Vezess is kipróbálta a közelmúltban, míg a cikkben szereplő példány még az E85-korszakhoz tartozik. Akkoriban 2002-től 2008-ig gyártották ezt a változatot, kupé mellett roadster kivitelben is, így az off-roadosítás kétségkívül formabontónak számít.