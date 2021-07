„Többet ésszel, mint erővel” – tartja a mondás, amit a felvételeken látható McLaren 650S tulajdonosa nyilvánvalóan nem tett magáévá. Ehelyett abban a tévhitben ringatta magát, hogy a fizika törvényeit is képes felülírni bivalyerős autójával, ám ennek csúnya vége lett.

A piros McLarennel megpróbált elsuhanni a parkoló autók és a Kia között, melynél szintén megfigyelhető egy megmagyarázhatatlan kormánymozdulat. Vélhetően mindkét autós napját elrontotta az összeakadás, de legalább komolyabb kár nem keletkezett egyik autóban sem.

Egy másik felvételen közelebbről is megtekinthetőek a sérülések. A Kián főleg az első lökhárító sérült, a hűtőrács le is szakadt róla. Eközben a McLaren leginkább csak horzsolásokat lehet észrevenni, azok is leginkább a vezetőoldali hátsó részen – ettől függetlenül egy kisebb vagyonba kerülhet majd a javítás.

Persze, nagy a kísértés, ha egy McLarenben ülünk, a hátunk mögött pedig egy 4,0 literes V8-as dübörög, 641 lóerős teljesítménnyel és 678 Nm-es nyomatékkal. A 650S mindössze 3 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-ra, a végsebessége pedig közel 330 kilométer/óra.