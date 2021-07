Restomodnak hívják azokat az épített autókat, amiknek az alapja valami régi, klasszikus, a műszaki tartalom viszont modern. Ha nem is a legújabb, de mindenképp újabb, mint a donorautóé, a Legende Automobile Renault 5 Turbója viszont minden tekintetben új, csak úgy néz ki, hogy a saját nyálunkon csúsznánk felé.

Nem véletlenül néz ki úgy, mint egy eredeti R5 Turbo, alapjait egy háromajtós Renault 5-ös szolgáltatta, de túl sok nem maradt meg belőle, mire a koncepció elkészült. A Turbo1 és Turbo2 legjobb részleteit gyúrták össze és fűszerezték meg új elemekkel, megoldásokkal, amiktől modernnek látszik, mégis tökéletesen hozza az eredeti formát.

Látjuk rajta, hogy új, de azt nem, hogy mennyire. Míg az első Turbo szélesített kerékjáratai alumíniumból, a másodiké acélból készült, addig a Turbo3 szinte teljes karosszériáját karbonszálas műanyagból fogják kivitelezni. Jelentős változások történtek a karosszérián, mégsem ordít róla, tökéletes újragondolása ez az eredeti autónak.

Motorját természetesen az ülések mögé kapja, a hátsó kerekeket pedig 400 lóerős teljesítmény fogja tekergetni, amint elkészül az első kézzel fogható darab. Az első kettő neve után szabadon Turbo3-nak nevezték el, de a Renault fejlesztéseihez egyelőre nincs köze, az Alpine is dolgozik már a saját R5 Turbo felélesztésén.

Egészen új belteret építettek hozzá, egyedi a műszerfal, a kétküllős kormány és a középkonzol is. Felnijei is nőttek, elöl 16, hátul 17 colosak és a teljesítménynek megfelelően modern fékrendszert és futóművet kapott, elöl és hátul is dupla lengőkaros felfüggesztés felel a tökéletes tapadásért.

Bukócsövet is építenek a Turbo3-ba, hiszen a teljesítménye is több mint duplája az eredeti 1,4-es Turbo 160 lóerejének, ami a 70-es évek végén döbbenetesen soknak számított. Egyelőre nem árulták el, mennyit és mennyiért fognak gyártani belőle, valószínűleg az eredeti Turbo homologizációs célból elkészült 5000 példányához képest jelentősen kevesebb fog megszületni a Turbo3-ból.