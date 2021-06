Nemrég írtunk arról az autósról, aki a 8-as főúton őrült módjára előzött és közben áttért a szembejövő sávba is, több járművet is veszélyeztetve. Most adta hírül a Police, hogy az Audi vezetőjét 48 óra alatt azonosították és őrizetbe vették.

A korábbi felvételt 2021. június utolsó hétvégéjén rögzítették, melyen az látható, ahogy egy szürke Audi A6 (S6) típusú személygépkocsi megelőz egy motorost, majd több gépkocsi haladását is veszélyeztette a 8-as számú főút Városlőd külterületén, Veszprém irányából Ajka-Bakonygyepes irányába.

Az eljárás adatai szerint 2021. június 27-én a délutáni órákban a szürke színű Audival annak vezetője megkezdte egy motorkerékpár előzését a kihelyezett „Előzni Tilos!” jelzőtábla ellenére, a dupla záróvonalat átlépve úgy, hogy a szemközti sávba áthaladva több, vele szemben szabályosan közlekedő autóst veszélyeztetett előzésével és manőverezésével – olvasható a rendőrég közleményében.

A rendőrök az adatgyűjtés eredményeként 48 órán belül előállították és gyanúsítottként kihallgatták a 36 éves Ajka-környéki férfit, vezetői engedélyét pedig elvették. Ellene – őrizetbe vétele mellett – közúti veszélyeztetés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás az Ajkai Rendőrkapitányságon.