Az első szerelem hagyja a legnagyobb nyomot? Annyi biztos, hogy Feruccio Lamborghini első nagy alkotása szívből jött és nyűgözte le vele a közönséget. A traktorgyártóból hirtelen az egyik legelismertebb sportautógyártója lett 1964-ben, amikor bemutatta az első, teljesen saját fejlesztésű és gyártású sportkupéját, a Lamborghini 350 GT-t.

Miután Enzo Ferrari nem gyártott számára elég jó sportautót, Lamborghini saját kezébe vette az ügyet, hogy megmutassa a világnak, milyen a tartós és jó sportautó. A 350GT fejlesztéséhez Gian Paolo Dallarát kérte fel a karosszéria megépítését pedig a Carrozzeria Touringra bízta, akik a lehető legújabb technológiával kivitelezték a 350 GT-t. Acél csővázszerkezetre kézzel formázott alumínium karosszéria elemek kerültek.

Motorja 3,5 literes alumínium V12-e,s hengersoronként dupla vezérműtengelyes és hat duplatorkú karburátor szolgáltatja a tökéletes levegő-üzemanyag keveréket. Teljesítménye 280 lóerő 6500-as fordulatszámnál és 325 Nm nyomaték 4500-nál. Ötfokozatú ZF kézi váltót alkalmaztak és önzáró differenciálművet, kormányzása nem, fékrendszere azonban már hidraulikus rásegítésű volt és minden keréknél tárcsafékek lassították.

A kétüléses gyönyörű sportkupéból összesen 120 darab készült 1964-65 között, ez a gyönyörű állapotban lévő példány pedig először olasz, majd amerikai tulajdonosa után most ismét gazdát keres. Nem teljesen eredeti, állapotát tekintve azonban kikezdhetetlen. Eredetileg grafitszürke fényezéssel és bordó belsővel rendelték, azonban először pirosra fényezték, majd a 90-es években teljes felújításon esett át, ekkor kapta a fekete fényezést és a világos barna bőrbelsőt.

Felújították a fűzött küllős Borrani felniket, a teljes fékrendszert a rásegítéssel és a féknyergek dugattyúival együtt, rendbe rakták a karosszériát és a tizenkéthengeres motort. A műszaki tartalom jó állapotát már egy 2003-as restaurálásnak köszönheti majd az új tulaj. Bár nem eredeti, annyira szép állapotúra hozták, hogy a 90-es években több veteránkiállítás győztesévé szavazták. Amelia Islanden, Medow Brookban és Cincinnattiben sem volt ennél szebb autó.

Mivel a kilométer számláló csak ötkarakteres és jelenleg 13 000 kilométert mutat, nem tudni pontosan, mennyi a valódi futása. Annyi biztos, hogy a 118-as motorszámú V12-es eredeti, a gyári dokumentumok is igazolják, amik természetesen járnak ehhez a csodához. Ezek között szerepel több dokumentum is Bob Wallace, a 350 GT egyik fejlesztőjének aláírásával. Az egyik az 1965-ös tesztkör dokumentációja, egy másik a 90-es években történt felújításé, de 2000 után is az ő műhelye viselte gondját ennek a 350 GT-nek, így mondhatni, jó kezekben volt. Valószínűleg ezért is fizetne most érte valaki 100 millió forintot, ami még mehet feljebb, hiszen épp ma zárják le az aukciót.