Ma már sokan kevésnek éreznek egy ötven lóerős autót, pedig ha a hétköznapi használatot nézzük, akkor ekkora teljesítmény is bőven elég ahhoz, hogy eljussunk A-pontból B-be. Miért kell nagyobb utazósebesség a 110-120 kilométer/órás átlag tempónál. Erre bőven képes ez az 1997-es Volkswagen Polo is, aminek egyliteres motorja mindössze ötven lóerőt teljesít. Ha padlóig tapossa a vakmerő sofőr a gázt, akkor a 150 km/óra is tartható.