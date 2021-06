Dr. Kiran Doshi, a hirtelen földomlásban eltűnő Hyundai tulajdonosa álmában sem gondolta volna, hogy ilyen baleset részese lesz. Az autóját ránézésre egy precíz, mesterségesnek tűnő víznyelő szippantotta be. Először az aszfalt tűnt el, majd szép lassan a Hyundai is követte a mélybe.

A különös jelenségre a helyi laza építési szokások adnak választ, a parkoló helyén régen egy kút volt, amit tessék-lássék módon befedtek, majd leaszfaltoztak. A közelmúlt komoly esőzései viszont utat találtak a burkolatban, és meglazították azt, így a parkoló autó tömege pont elég volt a beszakadáshoz.

Szerencsére sérülés nem történt, az autót később kihúzták a kútból.

#MumbaiRains

Car swallowed completely by a sinkhole in residential complex in Mumbai.. Later discovered that it was a covered well under a parking lot! pic.twitter.com/nvLct0QqfU

— Subodh Srivastava 🇮🇳 (@SuboSrivastava) June 13, 2021