Kezd fogyasztható formát ölteni az elektromos közlekedés, a krumplik mellett most már autó formájú villanyautókat is lehet kapni. Annyira viszont sosem lesz könnyen fogyasztható, mint egy régi klasszikus modell, legalábbis a hasonló autóőrültek számára, mint mi. Egy oldtimer mindig szívhez szóló látvány, de mi a helyzet akkor, ha a lényeget épp kicserélték benne?

Kétféleképpen sülhet el a dolog. Egy ritka modell esetében pazarlásnak tűnhet, a 1602-es BMW viszont nem annyira ritka, hogy kár lenne érte, de éppen elég klasszikus ahhoz, hogy egzotikus élmény legyen egy átalakított példány. Szeretjük az M10-es négyhengeres benzinmotort, de ha valamiben azonnal el tudnánk fogadni az elektromos hajtást, akkor az egy ilyen 02-es BMW.

Annyira persze nem kell sajnálni a konkrét autót, egy teljesen csupasz váz volt eredeti tulajánál, aki a teljes és nagyon költséges restaurálás helyett felkérte a brit Elecric Classic Carst, hogy csináljanak belőle valami érdekeset. Megtartották a stílust, de kiszélesítették a kerékjárati íveket és a Turbo lökhárító toldatát építették előre, a technika jelentős részét pedig lecserélték.

Az 1,6-os, 84 lóerős M10-es helyére egy 120 lóerős villanymotor került összeépítve az eredeti ötfokozatú váltóval. Lehet kapcsolgatni kézzel, de csak az élmény kedvéért, városban 2. és 3. fokozatban tökéletesen elboldogul, városon kívül pedig kapcsolhatunk feljebb, ha szeretnénk, de nagy különbség nem lesz. A motortérben helyet kapott még 8 darab 2,5 kWh-s LG akkumulátor és a csomagtérben is ugyanennyi, az összesen 40 kWh, és így megvan a tökéletes súlyelosztás is.

Hátsókerék-hajtású és fékrendszerét is fejlesztették az első tengelyen, hátul maradt a dobfék, mivel a villanymotor amúgy is ad extra lassítást gázelvételkor. Modernizálták is kicsit az autót, került bele androidos fejegység és új műszerblokk kiegészítő műszerrel az elektromos hajtáshoz. Mivel mindennapi használatra szánták, hátra is építettek hárompontos biztonsági öveket, így sikerült fejleszteni az autó használhatóságát is.