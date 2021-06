A modern kabriók tetőszerkezete már kellően szigetel ahhoz, hogy akár télen is használhassuk őket (más kérdés, hogy igazi kabriós télen is nyitott tetővel jár.) A többrétegű vászontetők, szigetelt keménytetők hatékonyan óvják meg a belső teret a hidegtől, széltől, csapadéktól. Ha viszont lenyitnánk a tetőt, és kint hagynánk éjszakára a zimankóban a kocsit, keményre fagyott bőrkárpit, rideggé vált műanyag és általában pusztulat várna bennünket reggel.

A Lexus szerint ennek nem kell így lennie, és hogy ezt bebizonyítsák, beálltak az LC Convertible-lel egy hűtőkamrába, lenyitották a tetőt, majd bent hagyták éjszakára – mínusz 18 fokban!

Másnap reggel vastag jégréteg borította a kocsit – ja, igen, mert a lelkes mérnökök belocsolták vízzel az autót, mielőtt rázárták a kamrát. A feladatra kiszemelt pilótának ezért gyakorlatilag egy jégtömbbe kellett bemásznia, de a motorindító gomb első nyomásra életre keltette a motort (kellemetlen is lett volna, ha nem így történik), a kormány- és az ülésfűtés is elkezdett dolgozni, a klímaberendezés elkezdte fújni a nyaktájra a meleget, és a segítőknek is csak addig kellett kiabálva irányítani a semmit sem látó tesztpilótát, amíg le nem olvadt a szélvédő.

Az, hogy a váltó és az abroncsok bírták a kiképzést, nem meglepő, annál örvendetesebb, hogy az LCD képernyők nem mentek tönkre az extrém hidegben.

A Milbrook tesztközpontban elvégzett kísérlet záróakkordjaként a kocsit kiküldték a tesztpályára, méghozzá komoly tempóban, ám ahogy az alábbi videók is mutatják, gond nélkül dolgozott az autó.

Két dolgot azért nem értünk. Az egyik, hogy a szerencsétlen pilóta a forgatás idejére miért nem mehetett síruhában a hűtőkamrába (a tesztek során masszívan felöltözve, meglehetősen fájdalmas arccal üldögélt a kocsiban) – igaz, talán pont ezért kértek fel egy profi kaszkadőrt a feladatra. A másik, hogy minek drága pénzért klímakamrába zárni a kocsit: Oroszországban, Észak-Skandináviában ennél keményebb hidegeket is kaphatott volna a szabad ég alatt.