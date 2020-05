476 centi hosszú, 192 centi széles és 135 centi magas a lélegzetelállító kabrió. Csomagtérfedele szélesebb és magasabb is, mint a kupéé, mert kellett a hely négyrétegű vászontetőnek. A tető híján romló szilárdságot többek között a hátsó rugótornyokat összekötő, könnyűfém merevítés igyekszik kompenzálni.

Elvileg az LC a luxus és a coupé szavakat rejti, az 500 a 4969 köbcentis lökettérfogatra utal. Szívómotort ebben a kategóriában még kevesebbet találni, mint a hétköznapi autók között, pláne hibridhajtás nélkül. Magyarországon 2017 óta nagyjából 30 LC-t értékesítettek a márkakereskedések, igen, kereskedések, mert a budai támaszpont mellett Debrecenben és Szegeden is van, márkaszerviz pedig Halásztelken, Kaposvárott és Monoron is működik.

Brüsszelből nemcsak ezermilliárdok érkeznek hazánkba EU-támogatásként, de néha egy álomautó is. A Toyota európai központjából jutott el két Lexus LC 500 kabrió jutott el a magyarországi Lexus-márkakereskedésekbe. Az egyik narancssárga és fekete belsős, a világos bőrbelsővel, sötétkék tetővel és kasmírkék fényezéssel feldobott autó a 45 millió forintba kerülő Limited Edition kiadás. Mivel a felszereltség teljes , a Limited Edition gyakorlatilag színösszeállításában nyújt többet, mint a „sima” LC Convertible, rongyos 41 millióért.

2UR-GSE: csak a V8!

Míg a kupéból hathengeres hibrid is választható a mai LS-ből átvett sebességváltós hajtásrendszerrel, a kabrió csak a vastagon nagypályás V8-cal készül. A 2UR-GSE kódjelű nyolchengeres, kicsit eltérő verzióban, már az RC F-ben és a GS F-ben is kitett magáért.

Blokkja és hengerfeje is könnyűfémötvözet, szelepvezérlése szívóoldalon elektronikusan, kipufogóoldalon az olajnyomással módosul. 464 lóerős, az 540 Nm nyomatékért percenként 4800-ig kell forgatni, de a maximális fordulatszáma kicsivel 7000 felett van. A GT86-hoz hasonlóan itt is kétféle befecskendezést váltogat vagy kombinál a motorvezérlése, van közvetlen és szívócső-befecskendezéses üzeme is, ami megelőzi a szelepkokszosodást.

Mélyen szívderítő a nyolchengeres motor- és kipufogógangja. Szerencsére nem a végletekig kifinomult Lexus-módra szól, hanem hidegindításkor vérbő hangot ad és benzinigényére abból a kipufogógáz-mennyiségből következtethetünk, amivel kisöpörte a kondenzvizet a szalonban álló autó kipufogójából.

A motor szívászaját hanggenerátor továbbítja az utastérbe a műszerfalpanelen keresztül, a motorhangot pedig kipufogószelep erősíti vérpezsdítővé. Zavaró hangoktól nem kell tartani, többek között aktív zajkioltás teszi fülünknek halkabbá a 2+2 üléses kabriót.

10 fokozat és Torsen-sperr

Nincs elaprózva a sebességváltó sem. Csak automatikus váltó kerülhet a hosszirányban álló nyolchengeres mögé, a sebességváltó tízfokozatú. Ez is az LS-sel közös, akárcsak a GA-L padlólemez (Global Architecture Luxury)

Így működik az LC 500 kabrió tetőmozgatása

Kigyorsításkor a Torsen-rendszerű önzáró differenciálmű segít, a jobban tapadó kerékhez irányítva a nyomatékot a túlpörgőtől, így az LC 500 kabrióban biztosan nem fordul elő veled, hogy csak az ívbelső kerékjáratból ömlik a füst, nem mindkét oldalról. A sperr a barátunk, mert az egyenletes kopáskép elérésében is segít farolgatáskor, amire azonban a tulajok zöme aligha ragadtatja magát a luxuskabrióban.

Kár lenne a gumikért az öntés helyett kovácsolással készülő könnyűfém felniken. A kerékszett a normál kivitelben és a Limited Edition esetében is 21-es, elöl 245/40-es, hátul 275/35-ös gumiabroncsokkal.

Valószínűleg a kettős keresztlengőkaros, igen fejlett futómű sem képes elrejteni, hogy az LC testes kupé. Inkább a megboldogult Mercedes SL ügyfélkörének szól, semmint sportautóban gondolkodóknak. A luxusautós kényelmet a nyakfűtés a fejtámlák tövéből simogató meleg fuvallatokkal, a szélzúgást átlátszó szélfogó mérsékli.

Sajnos az autó kipróbálására nem volt lehetőség, ezért csak egy helyben állva nyithattuk-csukhattuk a négyrétegű szövettetőt. Erre menet közben is képes a hidraulikus tetőmozgatás, 50 km/óráig működik. Kevés nagyobb királyság van négy keréken, mint suhanás közben kitárni az eget szíved hölgye fölé, de a Lexus LC 500 kabrióban ragyogó csillagok híján is te lehetsz a sztár.