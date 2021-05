Egészen ritkán akad olyan alkalom, amikor pont azért érdekes egy árverésre kínált eredeti autó, mert sosem lehet majd használni. Ebben az esetben pont azért, mert épp csak egy életnagyságú makettről van szó. Az alkotója pedig éppen Marcello Gandini volt, aki már a Countach leváltására készülő új modellhez rajzolta ereket a vonalakat. Valahogy az az érzésünk, nem véletlen, hogy a Diablo formaterve volt a nyerő.

Mégis elkészült az agyagmodell, de már nem a Lamborghini számára, ugyanis Gandini másnak is felajánlotta a formatervet, Claudio Zampollinak. Az ő álma alapján és Giorgio Moroder befektetésével alakult meg a Cizeta-Moroder, az autótörténelem egyik legradikálisabb autója. Ezen a néven azonban csak a tesztfázisig létezett, Moroder az első elkészült autó után kihátrált a vállalatból, így az elkészült 9 autón már csak a Cizeta V16T név olvasható.

Az viszont nem így néz ki, mint ez a tanulmány, ugyanis Gandini első ajánlata Zampollinak sem tetszett. Az agyagmodell viszont elkészült, ebben az egyetlen példányban és az eredetiségét igazolja a Ganidniről készült háromrészes könyvkötetben szereplő fotó is. Zampolli végül azokat a terveket használta fel, amiből a Lamborghini is dolgozott a Diablo megalkotásakor, a Cizeta V16T viszont egy jóval radikálisabb, nyersebb vonású autó lett.

A Cizetának szánt agyagmodell egy magángyűjtemény része volt egészen eddig. Kiállítva sosem volt, a tárolásban pedig több helyen is megsérült. Horzsolások, karcolások láthatók a fényezésen, törött a bal első sárvédő és a plexi szélvédő is. Ezek mellett felnijei sem az eredetiek, azokat ugyanis felhasználták a második agyagmodellen, ami már a végleges Cizeta V16T formáját mutatta, jelenleg is egy magángyűjtemény része.

Talán a történelem leginkább érdekes sportautója a Cizeta V16T. Lamborghininek tűnő formája miatt megnyerő lehetett volna, de sem a háttér, sem a technika nem volt elég biztos ahhoz, hogy ki tudják szolgálni az ügyfeleket. A 16 hengeres motort két V8-asból faragták össze, hozzá pedig a váltót T alakban illesztették. Alkotója szerint elérhette volt a 320 km/h-s sebességet is, az elkészült motorok azonban nem bírták túl sokáig, az elkészült autókban is hamar V8-asok váltották a helyét.

Jelenleg három nap van még hátra a makett árveréséből és csupán 100 eurón áll jelenleg a licit. Tekintve, hogy egy eredeti modellről van szó, a mester saját keze munkájáról, kicsit magasabb értékre számítanánk, minden esetre most nagyon kedvező áron lehet hozzá jutni ehhez a különleges kiállítási tárgyhoz.