Beülsz, elindulsz, versenyzel és jó eséllyel nyersz egy-két díjat. Ma már sok gyártó kínál úgy versenyautót, hogy a verseny előtt csak a szükséges beállításokat kell elvégeznie a csapatnak és már mehet is a köridő hajhászás. A modern technika és versenyzés azonban más, viszont egy olyan autóval rajthoz állni, ami a 90-es évek elején, pontosan 30 évvel ezelőtt ment utoljára élesben, az az igazi kihívás. Most pedig éppen megszerezhető egy ilyen autó, még gumikat is adnak hozzá.

Hét darab Nissan 300ZX Z32 versenyautó épült 1990-ben a Clayton Cunningham Racing-nél, melyeket az IMSA GTO szabványainak megfelelően készítettek el. Miután a GTP kategóriában jól szerepelt a prototípus, elkezdték kidolgozni az autó “sorozatgyártású” változatát., vagyis amivel már éles versenyben is rajthoz állhatnak a csapatok. A fotókon szereplő autó a 004-es alvázszámú és bármennyire is tűnik úgy, hogy szinte hibátlan állapotban megmaradt, éles versenyben is bevetették.

1990-ben rögtön pole pozíciós első versennyel debütált a 75-ös számú Nissan 300ZX. Az új-zélandi Steve Millen – a ma sikeres autóversenyző Rhys Millen nagybátyja – vezette és kategória második helyét szerezte meg a 12 órás sebringi futamon. Még további hat pole pozíciós rajt, négy futamgyőzelem és még további pár második hely fűződik az autóhoz és Millenhez, így igazán színes csomagot kap az, akinek sikerül leütnie az aukción.

Egészen 1997-ig csereautóként szolgált 1991-es utolsó éles versenye után. 2003-ig csak tárolták, majd a újra a Clayton Cunningham Racinghez került karbantartásra és felújításra. A teljen felújítás után 2017-ig tárolták, amikor újra gazdát cserélt és végre ismét versenypályára került, de már Historic GT futamokon. 2020-ban ismét teljesen felújították, amikor újra gazdát cserélt és most ebben a tökéletes állapotában kerül újra kalapács alá, aki pedig megveszi, annak lényegében semmi dolga nem lesz vele.

Bár erősen hasonlít a Nissan 300ZX-re, a karbonszálas karosszéria alatt csővázas autó rejlik. A ZX-hez képest hosszabb tengelytávval és szélesebb nyomtávval rendelkezik, többrészes könnyű felniket kapott és az összes biztonsági felszerelést, amire szükség lehet a versenyeken. 2960 köbcentis duplaturbós V6-os motorjához kézi váltó és önzáró differenciálmű csatlakozik. A beltérben a biztonsági bukócső mellett beépített tűzoltó rendszer is vigyáz a pilótára.

Egyetlen üléssel látták csak el, mivel az IMSA pályaversenyein sem navigátorra, sem utasra nincs szükség és lehetőség. A mélyen ülő kagylóülés mellett karbonszálas középkonzolon ágaskodik a kézi váltó kapcsolója. Fékrendszerét is a Cunningham fejlesztette, a tárcsák léghűtésesek a féknyergeket viszont vízzel hűtik a megfelelő hatékonyság érdekében. Az új tulajdonos egy szett csere felnit és két szett teljesen új slick abroncsot is kap az autóhoz, ami teljesen felkészített állapotban várja, hogy újra rajthoz állhasson valamelyik historic futamon.