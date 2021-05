Fontos szerepet töltött be a Biturbo a Maserati történetében. Nem csak saját nevén élt 1981-től egészen 1994-ig a modell, de a karosszériát még a Shamalhoz és a Ghiblihez is felhasználták egészen 1998-ig. A Maserati jellegzetes kocka kupéja ezzel meg is határozta a márka történetének két évtizedét is, de nem csak kupé, hanem kabrió karosszériával is létezett.

Ismét kezd fellendülni a 80-as évek kultusza, amit egy ideig teljesen unalmasnak és indokolatlannak láttunk, ma megint menő, mint a Maserati Biturbo formája. Amikor Alejandro De Tomaso megszerezte a Maseratit 1976-ban, a tervei között szerepelt egy olyan modell megalkotása, amivel szélesebb vásárlói kört célozhat. A Maserati sportosságát és eleganciáját szerette volna egy tömegmodellben megmutatni, aminek az eredménye az évi 40 000 példányban gyártott Biturbo lett.

Rövidített a padlólemezen és kidobta a hátsó üléssort a Zagato. A tartósság hiányzott, 2007-ben az amerikai Time’s magazin 1984 legrosszabb autójának nevezte, a BBC Crap Cars listáján pedig a 28. volt egy időben, és ez nem múlt el nyomtalanul. Pontosabban de, a Biturbóból és a Spiderből, Shamalból és Ghibliből ma nagyon kevés fut már, szinte lehetetlen jó állapotút beszerezni. Éppen ezért különleges ez a Spider, ami az elmúlt hét évben biztosan nem látott esőt – a tulajdonos bevallása szerint -, és most eladó.

1986-os első szériás, ez a legkockább, később Marcello Gandini kétszer is átszabta a külsejét, hogy eladható maradjon. Így ebben a formájában ez a legeredetibb kivitel és még a színösszeállítás is olaszosan stílusos. Az ezüst fényezés mellé világosbarna bőr belsőt választottak és kék vászontetőt, ez az autó maga a jó ízlés, sokat elárul az első gazdájáról.

Rövidített padlólemezre készült a Biturbo Spyder, miután a hátsó üléssorra nem volt szükség. Erre az alapra készült később a Shamal is. Motorja kezdetben 2,0 literes és 2,5 literes, V6-os dupla turbós, karburátoros benzines 180 és 192 lóerővel, előbbi csak Olaszországban volt kapható. A most eladásra kínált példány is ilyen, származása tökéletesen végigkövethető és az összes dokumentum is megvan hozzá.

Eredeti fényezéssel és közel tökéletes állapotban várja új gazdáját, aki egy igazán divatos autót állíthat be a garázsába, vagy bővítheti vele a gyűjteményét. A Maserati Biturbo is olyan, hogy nézni sem rossz, amikor csak a garázsban áll, vagy a napfényben fürdőzik, és ha éppen minden klappol, akkor óriásit lehet vele autózni. Ez nyitott tetővel maga a Dolce Vita!