Egy évvel ezelőtt történt az a végtelenül szomorú és veszélyes eset, amiben egy Ferrari F40 pusztult el. A Monaco utcáin kigyulladó autóról készült elkeserítő képsorokon az erkélyről kétségbeesetten slaggal oltó helybéli lakó sem javított, az autó szinte teljesen elpusztult. Most majdhogynem megismétlődött az eset Japánban, annyi különbséggel, hogy nem lakott területen, de most is egyszerűen kigyulladt egy F40.

A ritka sportautót épp az egyik ikonnak számító útvonalon hajtotta tulajdonosa. A Hakone egyike azoknak a fizetős hegyi útszakaszoknak, amik a helyi autósok kedvencei közé tartoznak. Számtalan éles kanyar, tökéletes minőségű aszfalt és folyamatos emelkedés, lényegében hegymászás. Imádják a drifterek is, még az Initial D manga sorozatba is bekerült helyszínként, Ryosuke és Rin Hojo csatázott rajta.

Egy ilyen emelkedős útvonal lassú kanyarokkal nem épp ideális egy F40 szintű sportautónak. Kritikus pont a hűtés, ami a kanyarokkal tűzdelt úton nem lehet elég hatékony. A sofőr füstöt észlelt az egyik kanyar után, ezért félreállt, pár pillanattal később pedig az autó lángba is borult. Azonnal hívták a tűzoltókat, de a hegyi szakaszra nem érhetnek ki annyira gyorsan, mégis még akkor sikerült kiérniük, amikor az autó lángokban állt.

Teljesen kiégett az F40, még jobban, mint a monacói autó. Mi lehetett az oka? Hivatalos információ még nincs, de két lehetséges ok is felmerülhet. Az egyik a szárazkarteres kenési rendszer, melynek tömítéseit nem minden karbantartásnál cserélik még egy F40-nél sem. Ez szivároghat és a forró olaj a forró kipufogóra csöpöghet. Többen ennél valószínűbbnek tartják, hogy a speciális gumiból készült üzemanyagtartály elöregedése okozhatott szivárgást. Ezt az alkatrészt a Ferrari előírása szerint 10 évente kell cserélni az F40-ben, lehetséges, hogy ez maradt el korábban.

Szörnyen néz ki a dupla turbós V8-as összeégett váza, mégsincs minden veszve. A monacói autónak sem jósoltunk volna semmi jót, mégis annyira sokat ér jelenleg az F40, hogy azt az autót már elkezdték újraépíteni. Akár 1,5 millió dollárt is fizethetnek egy jó állapotú eredeti darabért, de még a Gas Monkey által szintén a roncsteleptől megmentett tuningolt példányért is megadtak 725 000 dollárt. Szóval komplett vázcserével és lényegében minden új alkatrésszel ennek az autónak is van esélye még az útra kerülni. Mármint az alvázszámát biztosan meg tudják még menteni.