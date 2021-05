A Stratolaunch Roc szárnyfesztávolsága 117 méter, ezzel utasította maga mögé az Antonov An-225-öt, amelynek a fesztávolsága 88,4 méter. Csak, hogy legyen mihez viszonyítani: egy NB I-es focipálya hossza 110 méter.

Az igen különleges, dupla testű gép hat hajtóművet kapott és 28 kerék segíti a fel- és leszállásban. A Stratolaunchot 2011-ben hozta létre a Windows-társalapító Paul Allen. A cél az volt, hogy a Rocról műholdakat bocsássanak fel, azonban a 2018-ban elhunyt Allen már nem láthatta repülni gépét. A céget 2019 októberében adták el jelenlegi tulajdonosaiknak. A jelenlegi terv az, hogy a magasban repülő Rocról más gépeket indítsanak el. A Stratolaunch saját hiperszonikus járműveket is fejleszt, az első indítási tesztet 2022-ben hajthatják végre.

Az alábbi videókon látható teszt április 29-én volt a Mojave-sivatagban (USA, Kalifornia). A repülőgép 4267 méteres magasságba emelkedett, majd sikeresen visszatért a földre. A repülés 3 óra 14 percig tartott. Zachary Krevor, a Stratolaunch operatív főtisztje szerint elégedettek a repülő teljesítményével, és izgatottan várják, hogy mikor indíthatják el az első hiperszonikus járművet.

A felszállás pillanata:

We are airborne! pic.twitter.com/6jTkkqfjKd

A levegőben:

Currently performing various flight test maneuvers. pic.twitter.com/u9uMWzfrEK

Végül pedig a landolás:

Just completely a low approach over the runway. pic.twitter.com/UCEINXBQBi

— Stratolaunch (@Stratolaunch) April 29, 2021