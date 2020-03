Március 25-én másfél éves pihenő után a levegőbe emelkedett a világ legnagyobb repülőgépe, az Antonov AN-225. A Mrija (Álom) névre keresztelt gép 2018 októbere óta Kijevben állt karbantartás miatt, de a tegnapi nap során két kört tett meg az ukrán légtérben kétórás próbaútja alatt.

Az Antonov több repülős rekord tulajdonosa. Az eredetileg az 1980-as évek második felében, a rövid életű szovjet űrsiklóprogram számára épült szállítógép a legnehezebb és a legnagyobb szárnyfesztávolságú repülő is a világon, 88,4 méter széles. Nehéz tárgyak szállításában sincs nála jobb: egyszer egy 189 tonnás generátort is a levegőbe emelt, ez is rekord.

Legnagyobb hasznos terhelése 250 tonna, legnagyobb felszállótömege pedig 640 tonna – ekkora tömeg mozgatásához erő is kell, de a hat Lotarjov D–18T sugárhajtómű egyenként 229,5 kN-os tolóerejével képes a gépet 850 km/órás sebességre is felgyorsítani. Hogy a leszállás is gond nélkül menjen, 32 kerék tompítja a landolásnál fellépő erőhatásokat.

A gép felújításával kapcsolatban nem árultak el részleteket, de azt tudni lehet, hogy az egyik hajtóművet kicserélték. Arról sincs egyelőre információ, hogy mikor állhat a Mrija újra szolgálatba, de a koronavírus-járvány miatt kialakult nemzetközi helyzet indokolttá teheti mihamarabbi bevetését.