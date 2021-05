A középkorú férfi épp tankolt, amikor egy kisbusz hirtelen bevágódott az autója mellé és kipattant belőle néhány férfi, akik el akarták lopni az autóját. Az áldozat azonban nem rémült meg, úgy spriccelte rá a tolvajokra az üzemanyagot, mint a tűzoltók a vizet.

Ez pont elég volt ahhoz, hogy megfutamodjanak az amatőr tolvajok.

Nézd meg a videót:

Nagyon emlékeztet ez a felvétel arra a néhány évvel ezelőtti esetre, amikor egy hölgy vette észre jó érzékkel, hogy el akarják lopni az autóját. A fiatal nő ninjákat meghazudtoló gyorsasággal és technikával ugrott vissza az autóba amikor észlelte, hogy itt bizony cselekedni kell.

Attól függetlenül, hogy a hölgy csillagos ötöst érdemel helyzetfelismerésből, és valószínűleg tornaórán is kiemelkedően teljesített, attól még órási szerencséje volt, hiszen akár tökösebb és fegyverrel felszerelt tolvajokkal is szembekerülhetett volna. A rendőrség mindig is azt tanácsolja, hogy ne szálljunk szembe a gazemberekkel, a testi épség bármilyen tárgynál fontosabb!