Van az az életszínvonal, amikor már egyáltalán nem elég az, ha az ember százmilliókat költ szupersportautóra és azzal furikázik. Egy ponton túl, egy bizonyos közegben már egy Ferrari is tud teljesen általános, még akár unalmas is lenni, főleg amikor eléri értékének legalacsonyabb pontját, amikor már nem új, de még nem elég öreg ahhoz, hogy értékes veterán lehessen. Ezt az 1978-as Ferrari 512 BB-t is nagyjából akkor alakították át, amikor értéke elég alacsonyra zuhant ahhoz, hogy a 80-as évek álomautóját faraghassák belőle.

Eredeti gazdája 1978 májusában kapta kézhez a kulcsait Írországban, kevés azon Ferrarik egyike, melyeknek kormánya a jobb oldalra került, még kevesebb az ilyen König Special átépítésű, ugyanis alig 100 darab 512 BB-t építettek át és csak néhány jobb kormányosat. Argento ezüst fényezéssel és kék Connolly bőrhuzatú beltérrel rendelték, el az összeállítás vélhetően már a 70-es években is meglehetősen rikítónak tűnhetett, ha valaki bekukkantott az ablakán. Érdekes módon épp az átalakításakor választottak hozzá jóval előbbre mutató árnyalatokat, melyektől elveszett a harsány hangulat, de kapott egy jóval időt állóbb csomagot, ami a 90-es évek ízlésvilágának is meg tudott felelni.

1985-ben döntött úgy gazdája, hogy egy ritka és drága szettel teszi egyedivé az 512 BB-t, méghozzá a német König Special kitjével. Ha nem lett volna elég feltűnő már alapból is a Ferrari, ezzel a külsővel mindenképp azzá tették. A teljes motorháztetőt – ami hátul van – lecserélték egy szélesebb kerékjárati íveket domborító darabra, amin még egy a karosszéria vonalaiba tökéletesen beleolvadó légterelőt is kialakítottak. Küszöbtoldatokat és első lökhárítót is kapott teljesen újat, a formavilág pedig igencsak harmonikus, ezzel együtt pedig nagyon is feltűnő lett.

A 70-es 80-as évek sportautóinak stílusát tökéletesen hozza ez a szett. Ahogy a hátsóján a rövid lökhárító ekkora betekintést enged a 335 széles hátsó gumikra, kicsit szemérmetlen, de lehetetlen nem oda nézni és bámulni ezeket a papucsokat. Az orrára annyi lámpát építettek, amennyi csak elfért, így a bukólámpákon kívül már fix kerek fényszórók is világítanak az 512-es orrán.

Technikailag nem változtatott a König Special szettje az autón, ez mind csak optikai változtatás. A motortérben továbbra is a 4,9 literes tizenkéthengeres boxermotor dolgozik 360 lóerővel 6200-as fordulatszámon, ami alig több mint 5 másodperc alatt képes 100 km/h-ra gyorsítani az olasz sportkocsit álló helyzetből. Képes erre ma is, ugyanis az autót rendszeresen karban tartották. 1995-ben több hónapig tartott, mire a motor kopó alkatrészeit és tömítéseit mind kicserélték, teljesen felújították a futóművet és a fűtés revízióját is elvégezték.

2018-ban került sor némi lakatolásra is, rozsdát találtak a vázszerkezeten több ponton is, ezek mindegyikét tökéletesen helyre hozták. Az utastere legalább annyira újszerű, mint azt a külső mutatja. Ülései szemmel láthatóan vastagabb tömésűek, mint a gyári 512-esé, a vázszerkezetet megtartották a 85-ös átépítéskor, de kényelmesebbre csinálták őket, hogy hosszabb utakon is viselhető legyen. Pár éve kapott négy új gumiabroncsot és egy alapos átvizsgálást, így most tökéletes állapotban várja új gazdáját, akinek a gyűjteményét bővítheti és aki jelenleg közel 34 millió forintnak megfelelő összeget ajánlott érte.