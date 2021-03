A kezdetektől fogva tudni lehetett, hogy a GR Yarisszal az a Toyota célja, hogy új homologizációs példánnyal álljon elő a WRC-ben, de a mondás is úgy tartja, ha már lúd, legyen kövér, így hát szelidített városi kisautóként a 2021-es Év Autója-címet is bezsebelte.

A negyedik generációs modellt tavaly nyáron már a Vezess is kipróbálhatta – itt elolvashatod, mit gondolunk róla:

Amerikába még nem jutott el az új Toyota, ahogyan a rali-világbajnokság mezőnyében is egyelőre a régi, ám új köntösbe öltöztetett Yarisszal szerepelnek a japánok. Ausztráliában azonban raliautóként is akcióba lendült a GR Yaris – az alábbi felvételek láttán kijelenthető, túlnőtt már a bejáratós kategórián:

Az ausztrál ralibajnokságban is felbukkan majd, a GR Yaris AP4-et egyébként a Toyota Australia és a Neal Bates Motorsport közösen építették, több ezer munkaórát ölve a projektbe. Az AP4-es szabványhoz igazodva az alumíniumajtókat és a karbontetőt is megtartották, de az üvegszál, a plexi és a 3D-nyomtatás használatának köszönhetően így is jóval kevesebbet, 1229 kg-ot nyom, mint amennyit a szabályok előírnak.

Pontos műszaki adatok nem jelentek meg a GR Yaris raliváltozatáról, Neal Batesék számításai szerint azonban jóval erősebb az amúgy sem gyenge utcai kivitelnél, aminek teljesítménye 268 lóerő, maximális nyomatéka pedig 368 Nm. A Toyota GR Yaris AP4 hivatalosan április 9-11-én, az ausztrál sorozat canberrai nyitányán mutatkozik majd be.