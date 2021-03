Genfi Autószalon nincs, de így is a genfi Palexpón jelentették be a 2021-es Év autója-cím nyertesét. Sokan biztosra vették a Volkswagen ID.3 győzelmét, de esélyesként emlegettek egy másik villanyautót, az új Fiat 500-ast is.

Ehhez képest a Toyota Yaris lett a befutó, a Fiat 500 csak a második helyet szerezte meg, egy ponttal megelőzve az idei meglepetésmodellt, a Cupra Formentort.

Az ID.3 csak negyedik lett, a Citroën C4 pedig a Land Rover Defendert sem tudta megelőzni. A magyar zsűritagok, Gajdán Miklós és Csikós Zsolt is a Yarisnak adták a legtöbb pontot.

Év autója 2021:

1. Toyota Yaris 266 pont

2. Fiat 500 240

3. Cupra Formentor 239

4. Volkswagen ID.3 224

5. Skoda Octavia 199

6. Land Rover Defender 164

7. Citroën C4 143