Szerdán hajnalban egy Tesla Model Y egy michigani rendőrautónak ütközött, amely egy jármű és egy szarvas balesetének helyszínére vonult ki az I-96-os autópályán – adta hírül a helyi rendőrség tájékoztatása alapján a Carscoops.

Való igaz, a rendőrség Dodge Chargerje részben elzárta a külső sávot, ugyanakkor megkülönböztető jelzései üzemeltek. Úgy tudni, Autopilot üzemmódra kapcsolták a Teslát, azonban ez sem menti fel a 22 éves sofőrt a következmények alól.

No injuries to troopers or anyone involved. Driver of the Tesla, a 22 year old man from Lansing was issued citations for failure to move over and DWLS. pic.twitter.com/zTSJOhuJMP