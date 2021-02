A Mazda MX-5, Mercedes SLK, Toyota MR2 teszteknél mindig leírtuk, hogy ezek az apró, kétüléses roadsterek nem valóak mindenkinek. A korlátozó tényező a magasság, 190 centiméter felett már mindegyik kínzás, csukott tetővel teljesen élhetetlen, nyitva pedig a menetszél tépi le a sofőr fejét.

Ennél extrémebb testmagasság mellett pedig teljesen használhatatlanok, a hórihorgas vezető komikusan hat a tető felé nyúló fejjel. Ezt demonstrálja most nekünk egy brazil férfi, aki a történet szerint most vásárolta meg álomautóját, a vörös Mercedes-Benz SLK Roadstert, de jobb lett volna, ha kipróbálja még fizetés előtt. Igaz, ezek az információk nem túl hitelesek, de sokat hozzáadnak a videó élvezeti értékéhez, ha nincs így, és csak egy ismerős autójába ült be, a helyzet akkor is vicces: